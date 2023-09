Venäjän presidentinvaalissa 2024 nähdään jotakin aivan uutta – Vladimir Putin on tutkijan mukaan pakkoraossa

Venäjällä on määrä järjestää presidentinvaalit maaliskuussa 2024. Vladimir Putinin otaksutaan ilmoittavan ehdokkuudestaan lähiaikoina.

Vaalien asetelmaa kuvastaa ukrainalaisen politiikan tutkijan, tohtori Oleksandr Šulgan mukaan se, että Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov on vakuuttanut Putinin olevan ”kaikkien mahdollisten kilpailevien ehdokkaiden ulottumattomissa” ja nauttivan ”kansan ehdotonta tukea”.

– Vaikka tiedämme lopputuloksen, tiedämme myös, että tämä kampanja tulee olemaan hyvin erilainen kuin Putinin aiemmat vaalikampanjat, Venäjä-tutkimukseen erikoistunutta IKAR-instituuttia johtava Šulga sanoo Center for European Policy Analysis -ajatushautomon julkaisemassa artikkelissa.

– Vuoden 2023 Putin ei ole vuoden 2014 Putin eikä edes vuoden 2021 Putin. Yhdeksän vuotta sitten hän onnistui liittämään Ukrainan alueita nopeasti ja lähes verettömästi. Nyt hän on vastuussa Ukrainan vastaisesta sodasta, jota hän ei ole kyennyt voittamaan ja jonka seuraukset hän on jättänyt Venäjän kansan kannettaviksi. Ainakin 300 000 venäläistä on kuollut tai haavoittunut vakavasti hänen johtamansa katastrofaalisen seikkailun takia, Šulga toteaa.

Dynaamisen johtajan illuusio

Noin 70 prosenttia venäläisistä tuntee Šulgan mukaan jonkun, joka on joutunut asepalvelukseen vuoden 2022 jälkeen, ja 50 prosenttia jonkun, joka on saanut surmansa.

– Tämä on tuskin ollut tehokas ”sotilaallinen erikoisoperaatio” varsinkaan, kun sitä verrataan Krimin liittämiseen vuonna 2014, Šulga sanoo.

– Yhdeksän vuotta sitten kukaan ei olisi harkinnut kapinan nostattamista presidenttiä vastaan. Hän ei osoittanut pelkoa eikä sijoittanut yhdeksänmetristä pöytää itsensä ja lähimpienkin liittolaistensa väliin. Mielikuvissa hän oli dynaaminen johtaja, joka sukelsi muinaisia ruukkuja Mustastamerestä ja kuvattiin ratsastamassa ilman paitaa, Šulga toteaa.

Venäjän haupitsi Ukrainan rintamalla. Zvezda

Vähitellen Putinista ja hänen poliittisista neuvonantajistaan on Šulgan mukaan tullut alfauros- imagon panttivankeja. Tämä johtuu osittain siitä, että he ovat viljelleet propagandassaan 1800-luvulta juontuvaa ”virallisen kansallisuuden” käsitettä, joka perustuu itsevaltiuden, ortodoksisuuden ja kansallisuuden periaatteille.

– Termiä kansallisuus (venäjäksi narodnost) käytetään kiistämään ukrainalainen identiteetti, ja tämä on Ukrainaan sovellettavan alistamisen ja dominoinnin mallin kulmakivi. Ortodoksisuutta käytetään uskonnollisena ja mystisenä perusteluna sodalle ja laajemmalle vastakkainasettelulle länsimaista sivilisaatiota vastaan osana historiallista taistelua. Nämä kaksi käsitettä edellyttävät kuitenkin itsevaltiaan läsnäoloa, jota useimmat venäläiset pitävät edelleen pyhänä. Johtajan tulisi olla vahva ja tarmokas, erityisesti sodan aikana. Tätä mielikuvaa on täytynyt ylläpitää, vaikka Putin on täyttänyt 70 vuotta. Hänen terveydentilastaan spekuloidaan jatkuvasti, Šulga taustoittaa.

Kohti uutta konfliktia

Koska ikä on Vladimir Putinille rasite, presidentinvaalien muut ehdokkaat eivät voi Šulgan mukaan missään nimessä olla tätä nuorempia, terveempiä tai urheilullisempia. Tämä koskee myös henkilöitä, jotka ovat Kremlin ideologisesti hyväksymiä ja toimivat Putinin hallinnon sisällä.

Näin Vladimir Putin esitettiin vielä 2011. premier.gov.ru

– Ei ole epäilystäkään siitä, että Putin julistetaan voittajaksi. Kaikki tutkimuslaitokset – varsinkin valtiolliset – kertovat kansan luottamuksen Venäjän presidenttiin olevan erittäin suurta. Siitä huolimatta Putin on saavuttanut rajansa ideologisessa itsevaltiuden paradigmassa, jossa johtaja on aina vahva, voimakas ja menestyvä, Šulga sanoo.

– Kun tarkastellaan Putinin hallintoa viimeisten 23 vuoden aikana, on perusteltua olettaa, että hän ei tähtää tavallisten ihmisten taloudellisen aseman parantamiseen. Sen sijaan hänen olisi voitettava Venäjän ja Ukrainan välinen sota – mikä näyttää hänen ehdoillaan mahdottomalta – tai aloitettava uusi konflikti heikompaa vastustajaa vastaan, Šulga toteaa.

– Se, onko kohteena Georgia, Armenia, Kazakstan vai jokin muu maa, ei ole niinkään tärkeää. Olennaista on se, että Putin teeskentelee, että hänellä on tulevaisuuden visio, vaikka se merkitsisikin lisää verenvuodatusta ja geopoliittista sekasortoa, Šulga ennustaa.