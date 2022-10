Venäjän pakka on nyt sekaisin – Pyrkiikö Vladimir Putin pelastamaan nahkansa?

Mikäli Ukraina kykenee jatkamaan menestyksekkäitä vastahyökkäyksiään maan itä- ja eteläosissa, Venäjän presidentti Vladimir Putinin pitää keksiä jälleen silmänkääntötemppu pelastaakseen oma nahkansa.

Toistaiseksi on vaikea ennustaa tarkkaan, miten tilanne taistelukentillä etenee seuraavien viikkojen ja kuukausien aikana, mutta Kremlillä voi olla vielä hihassaan ässä, jolla presidentti yritetään pelastaa.

Yksi keino voi hyvinkin olla sotilasjohtajien syyttäminen alati heikentyvästä sotamenetyksestä. Venäjän valtionmediassa on keskusteltu ensimmäistä kertaa avoimesti sotilaallisista tappioista sen jälkeen, kun Ukraina aloitti syksyllä vastahyökkäyksensä. Eri tahot Kremlissä ovat vaatineet jopa rangaistuksia sotilasjohdolle.

Kenraalien selän taakse piiloutuminen tarjoaisi Putinille tarpeen vaatiessa mahdollisuuden selittää kansalle, että ”erikoisoperaation” epäonnistuminen ei ole hänen syytänsä. Näin voitaisiin luoda myös alusta ”hallitulle” vetäytymiselle Itä-Ukrainan Luhanskista ja Etelä-Ukrainan Hersonista.

Tilanteen ironisuus näyttäytyy siinä, että itsenäisten venäläismedioiden ja tiedustelutietojen mukaan Putin on ohittanut asevoimien tavanomaisen hierarkian ja alkanut komentaa sotaa henkilökohtaisesti. Presidentin ja maan sotilasjohdon välien kerrotaan kiristyneen heikon sotamenestyksen vuoksi. Esimerkiksi Lymanin saarron ja siellä koettujen tappioiden on vihjattu olleen presidentin antamien määräysten syytä.

Vetäytyminen Donbassista ja Hersonista olisi kova isku Venäjän asevoimien sotaponnisteluille ja presidentin oman valta-aseman kestävyydelle. Erilaiset silmänkääntötemput ja selitykset ovat vain lyhyen aikavälin ratkaisuja. Venäjällä on ollut jo pidemmän aikaa havaittavissa yhteiskunnallista levottomuutta, ja sen ennakoidaan kiihtyvän.

Venäjä on uhkaillut ydinaseilla Ukrainassa. Yhdysvaltain mukaan toistaiseksi ei ole nähty merkkejä siitä, että yhtäkään noin 2 000 varastossa olevasta taktisesta ydinaseesta oltaisiin siirtämässä lähemmäs rintamaa. Kun ja jos hyväksytään, että sota näyttää kääntyvän niin raskaasti tappiolliseksi Venäjälle, että on pohdittava maan johdon selviytymistä, on tällöin hyväksyttävä myös se, että Kreml saattaa valita pelata ydinasekorttinsa.

Yhteiskuntasopimus rikkoutui

Sekasortoisesti suoritettu liikekannallepano on aiheuttanut paniikkia venäläisten keskuudessa ja mielenosoituksia eri puolilla maata. Se on rikkonut kirjoittamattoman yhteiskuntasopimuksen, jossa yleisö tuki hiljaisesti ”erikoisoperaatiota” niin kauan kuin sota pysyi kaukana jokapäiväisestä elämästä.

Liikekannallepanon ei uskota muuttavan sodankulkua merkittävällä tavalla, vaikka sota todennäköisesti sen vuoksi pitkittyykin.

Julkisuudessa on alettu puhua myös Venäjällä mahdollisesti tapahtuvasta vallanvaihdosta, jos sota pitkittyy. Epätodennäköisen kansannousun lisäksi on väläytelty sotilasvallankaappausta. Kenraaleiden kerrotaan jo ilmaisseen tyytymättömyyttä maan hallintoa kohtaan, koska heistä ollaan tekemässä syyllisiä epäonnistuneeseen hyökkäysoperaatioon.

Kaiken kukkuraksi Putin allekirjoitti viime viikolla sopimukset neljän Ukrainan alueen (Donetsk, Luhansk, Zaporižžja ja Herson) liittämisestä Venäjään. Venäjä järjesti ennen tätä alueilla tekaistut ”kansanäänestykset” niiden liittämisestä Venäjään.

Kansainvälinen yhteisö ei tunnusta Venäjän liitoksia vaan katsoo alueiden yhä kuuluvan Ukrainalle. Venäjä ei edes kokonaisuudessaan hallitse alueita.

Vladimir Putin näyttää nyt laittavan kaiken yhden kortin varaan Hersonissa. ISW-ajatushautomon analyysin mukaan Venäjän tappio Lymanissa viittaa siihen, että presidentin mielestä Hersonin puolustaminen on tärkeämpää kuin Luhanskin puolustaminen. Venäjä on vahvistanut merkittävästi joukkojaan Hersonissa, jossa sijaitsee tärkeitä satamia ja joka toimii maasiltana miehitetyltä Krimin niemimaalta Venäjälle.

Tiistaina alettiin nähdä merkkejä Venäjän rintaman suoranaisesta romahduksesta Hersonissa.

Vaikka Venäjän pakka on täysin sekaisin, Ukrainan sota ei lopu vielä pitkään aikaan. Mahdollinen vallanvaihtokaan ei todennäköisesti ole lähitulevaisuuden asia.

Kremlin liikkeitä ja retoriikkaa on kuitenkin syytä seurata tarkasti.