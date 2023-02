Venäjän ohjusten kerrotaan lentäneen Moldovan ja Romanian ilmatilassa

Venäjän Ukrainaan ampumien ohjusten kerrotaan letnäneen perjantaina Moldovan ja Romanian ilmatilassa. Romania on Naton jäsenvaltio.

Ilmatilaloukkauksista kertoo Twitterissä Ukrainan asevoimien komentaja Valeri Zaluzhnyi.

Hänen mukaansa kaksi Venäjän ampumaa Kalibr-risteilyohjusta ylitti paikallista aikaa kymmenen jälkeen aamulla Ukrainan ja Moldovan välisen rajan. Puoli yhdentoista aikoihin ohjukset tulivat Romanian ilmatilaan. Sen jälkeen Kalibrit lensivät Ukrainaan kolmen valtion rajan kohdalta.

Ohjukset ammuttiin mitä ilmeisimmin Venäjän laivaston pinta-aluksista tai sukellusveneistä Mustaltamereltä.

TWO RUSSIAN CRUISE MISSILES ENTERED THE AIR SPACE OF A NATO COUNTRY. Today, February 10, at 10:33 a.m., two Russian "Kalibr" cruise missiles crossed Romanian airspace. After that, they entered the airspace of Ukraine.

Today, Feb 10, at 10:18 a.m., two russian Kalibr cruise missiles crossed the state border of🇺🇦 with 🇲🇩. At 10:33 a.m., these missiles crossed the airspace of🇷🇴. After that, the missiles again entered the airspace of🇺🇦 at the crossing point of the borders of the three states.

— Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine (@CinC_AFU) February 10, 2023