Venäjän miehittämässä Abhasiassa repesi raivo: Mielenosoittajat valtasivat parlamentin

Venäjän Georgialta vuoden 2008 sodan jälkeen miehittämällä Abhasian alueella on puhjennut rajuja mielenosoituksia.

Moskovan kanssa solmittua kiisteltyä ”investointisopimusta” vastustavat mielenosoittajat tunkeutuivat perjantaina alueen parlamenttitalolle Suhumissa.

Sosiaalisessa mediassa kiertävien videoiden perusteella tilanne ei ole ollut parlamenttitalolla enää iltapäivällä millään tavalla miehityshallinnon hallussa.

Opposition mukaan parlamentti on mielenosoittajien hallinnassa. Mielenosoittajat ovat vaatineet Abhasian ”presidentti” Aslan Bzhanian eroa.

Venäjän mediassa on kerrottu, ettei oppositio vastusta Venäjää vaan Bzhanian hallintoa.

Venäläisuutisissa on muun muassa sanottu, että Bzhanian vastustajat eivät vastusta Venäjää ja väitetty, että mielenosoituksissa huudettiin Venäjää. Esimerkiksi venäläinen talouslehti Kommersant näytti mielenosoituksista videota, jolla näkyi myös Venäjän lippuja.

In 2008, Russians invaded Georgia and managed to occupy 20% of the country, the area of Abkhazia being part of that.

After 16 years of Russians looting the territory of Abkhazia, residents have had enough.

Protesters are storming the Abkhazian parliament. pic.twitter.com/r49Q4p7dSy

— SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) November 15, 2024