Venäjän median mukaan suomalaiset pelkäävät hengiltä jäätymistä – hulvattomia vastauksia

Kremlin linjaa myötäilevä venäläismedia Moskovskij Komsomolets kertoo verkkosivuillaan julkaistussa artikkelissa suomalaisten huolivan kylmyyteen kuolemisesta tänä talvena.

Jutussa siteerataan Bloombergin artikkelia talven sähkötilanteesta ja mahdollisista suunnitelluista sähkökatkoista. Fingridin valvomopäällikkö Arto Pahkin toteaa Bloombergin mukaan, että mikäli katkoja ei toteuteta suunnitelmien mukaan, voisi siitä seurata laaja kansallinen häiriö ja että tässä tilanteessa ihmisiä voisi kuolla.

MK on haastatellut juttuunsa myös Helsingissä asuvaa Sergeitä. Hän kertoo, ettei sähkökatkoja ole toistaiseksi ollut, mutta puhetta sähkölaskuista riittää. Sergei taivastelee myös polttopuun hintaa ja väittää, että hänen työpaikallaan ihmiset vievät roskalavalle päätyneen puutavaran kotiin.

Sergein mukaan monet suomalaiset ostivat aiemmin polttopuunsa myyjiltä, jotka tuovat puuta Venäjältä.

– Nyt suomalaiset valittavat, ettei edes polttopuun anneta ylittää rajaa ja kaikki varastot on myyty loppuun jo elokuussa, hän sanoo.

Jutussa haastatellaan myös Suomessa 1990-luvulta lähtien asunutta Irinaa. Hänkin valittaa sähkön korkeasta hinnasta, mutta muistuttaa, ettei kukaan panikoi. Tässäkin yhteydessä muistutetaan Venäjän aloittaman Ukrainan sodan takia säädetyistä pakotteista.

Vastaavia uutisia on julkaistu myös muissa venäläismedioissa. Esimerkiksi 5-tv.ru:n artikkeli on kuitenkin MK:n juttuun verrattuna aivan eri luokan disinformaatiota. ”Yksinoikeudella haastateltu suomalainen toimittaja” kertoo jutussa monien suomalaisten aikovan nyt muuttaa Venäjälle sähkötilanteen ja ”negatiivisen poliittisen ympäristön” takia.

Venäläisuutisointi on herättänyt huomiota sosiaalisessa mediassa sen jälkeen, kun tutkija Samuel Ramani kertoi siitä Twitterissä. Reaktiot ovat olleet uhmakkaita. Twitterin käyttäjät ovat jakaneet esimerkiksi avantokuvia. Verkkouutiset keräsi joitakin vastauksia alle.

