Venäjän lapsivaltuutettu ”adoptoi” Mariupolista kaapatun ukrainalaislapsen

Venäjän lasten oikeuksista vastaava komissaari Maria Lvova-Belova kertoo ”adoptoineensa” Mariupolista siepatun 15-vuotiaan ukrainalaislapsen.

Hän kertoo asiasta Venäjän valtiollisella televisiokanava Rossija 1:lla esitetyssä videossa, jossa Lvova-Belova keskustelee Venäjän diktaattori Vladimir Putinin kanssa. Tallenne keskustelusta on katsottavissa tämän artikkelin lopussa olevalta upotteelta.

Keskustelun kerrotaan tapahtuneen vain kaksi päivää sen jälkeen, kun Yhdysvallat kertoi Venäjän kaapanneen ainakin 6 000 ukrainalaista lasta.

Videon lopussa Lvova-Belova kiittää Putinia ”adoptoinnin” mahdollistamisesta.

– Kaikki kiitos sinulle, Vladimirovitsh.

Vladimirovitsh on Putinin toinen etunimi.

Two days after the US published a report claiming Russia has abducted at least 6,000 Ukrainian children, children's rights commissioner Maria Lvova-Belova tells Putin she "adopted" a 15-year-old from Mariupol herself.

"All thanks to you, Vladimir Vladimirovich!" pic.twitter.com/rTAP8MEU1g

— max seddon (@maxseddon) February 16, 2023