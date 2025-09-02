Venäjän komentajat pulassa Kurskissa, joukot kieltäytyvät hyökkäämästä

Venäjän pohjoiseen sotatoimiyhtymään kytköksissä oleva sotabloggaaja sanoo, että hyökkääjän joukkojen komentajilla on vaikeuksia saada sotilaita hyökkäämään Venäjän Kurskin alueen Novyi Putin asutuskeskukseen.
Asiasta kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.
– Sotabloggaaja huomautti, että Kurskin alueen venäläiskomentajat ovat saattaneet toimittaa esimiehilleen vääriä raportteja siitä, että Venäjän joukot ovat puhdistaneet Novyi Putin ja laajemmin Kurskin alueen.
Sotabloggaajan mukaan Ukrainan joukot häiritsevät voimakkaasti Tetkinon huoltoyhteyksiä dronejen avulla.
ISW:n mukaan Venäjän joukot ovat jatkaneet hyökkäysoperaatioitaan Sumyn alueen pohjoisosissa, mutta hyökkääjän etenemisestä ei ole vahvistettuja tietoja.