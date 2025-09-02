Verkkouutiset

Räjähdedrooneilla tuhottu Abrams-panssarivaunu Kurskin alueen rajalla. / mil.ru

Venäjän komentajat pulassa Kurskissa, joukot kieltäytyvät hyökkäämästä

  • Julkaistu 02.09.2025 | 15:05
  • Päivitetty 02.09.2025 | 15:05
  • Sota Ukrainassa
Ukrainan kerrotaan häiritsevän huoltoyhteyksiä droneilla.
Venäjän pohjoiseen sotatoimiyhtymään kytköksissä oleva sotabloggaaja sanoo, että hyökkääjän joukkojen komentajilla on vaikeuksia saada sotilaita hyökkäämään Venäjän Kurskin alueen Novyi Putin asutuskeskukseen.

Asiasta kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.

– Sotabloggaaja huomautti, että Kurskin alueen venäläiskomentajat ovat saattaneet toimittaa esimiehilleen vääriä raportteja siitä, että Venäjän joukot ovat puhdistaneet Novyi Putin ja laajemmin Kurskin alueen.

Sotabloggaajan mukaan Ukrainan joukot häiritsevät voimakkaasti Tetkinon huoltoyhteyksiä dronejen avulla.

ISW:n mukaan Venäjän joukot ovat jatkaneet hyökkäysoperaatioitaan Sumyn alueen pohjoisosissa, mutta hyökkääjän etenemisestä ei ole vahvistettuja tietoja.

