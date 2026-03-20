Venäjän keväthyökkäys uhkaa romahtaa

Asiantuntijan mukaan Ukraina sanelee nyt sodan tahdin.
Venäjän T-80BVM-panssarivaunu tulittaa rintaman eteläosissa. / Zvezda
Ukraina on ottanut aloitteen sodassa, minkä seurauksena Venäjän suunnittelema hyökkäys voi kaatua jo ennen käynnistymistään, arvioi brittiläinen sotilasasiantuntija Philip Ingram The Sun -lehden analyysissa.

Ingramin mukaan Ukraina sanelee nyt taistelun tempoa, kun taas raskaita tappioita kärsivät Venäjän joukot on venytetty äärirajoilleen.

Ukraina on tehnyt paikallisia vastahyökkäyksiä erityisesti Zaporižžjan suunnalla. Niiden seurauksena Kreml on joutunut siirtämään eliittijoukkojaan pois muilta rintamalohkoilta. Tämä heikentää kykyä toteuttaa laajempia hyökkäysoperaatioita.

– Venäjän kevät- tai kesähyökkäyksen suunnitelma revitään kappaleiksi jo ennen kuin se ehtii alkaa, Philip Ingram arvioi.

Hänen mukaansa Venäjän komentorakenne on tällä hetkellä haavoittuva. Droonien täsmäiskut komentopisteisiin ovat heikentäneet yksiköiden johtamista ja taistelutahtoa erityisesti rintaman eteläosissa.

Samaan aikaan Ukraina on onnistunut tuhoamaan tärkeitä venäläiskohteita syvällä rintaman takana. Esimerkiksi Donetskin lentoasemalle rakennettu droonikeskus tuhottiin ohjusiskuilla, mikä heikensi Venäjän kykyä käyttää Shahed- eli Geran-räjähdelennokkeja.

Tyrmäävä läpimurto

Asiantuntija kuvailee Ukrainan keväisen vastahyökkäyksen aiheuttamia taktisia läpimurtoja etelässä lähes tyrmääviksi.

– Maahanlaskujoukot eivät vain murtaneet etulinjaa vaan ohittivat sen. He ujuttautuivat kauas vihollisen takalinjaan ja saavuttivat kahdeksan kilometrin päässä sijaitsevat puolustusasemat. Tämä aiheutti epätodellisen näkymän taistelukentällä, Philip Ingram sanoo.

Venäläinen pataljoonankomentaja ei ollut tietoinen ukrainalaisten läsnäolosta, sillä hänet kuvattiin kävelemässä rauhallisesti kohti ukrainalaisjoukkojen asemia. Hän vilkutti sotilaille luullen näitä venäläisiksi.

– Ukrainalainen tiedusteludrooni seurasi häntä koko ajan. Tuo vilkutus oli hänen viimeinen tekonsa, Ingram toteaa.

Lähi-idän konflikti heijastuu hänen mukaansa väistämättä Ukrainan sotaan. Moskova on tukeutunut Iraniin aseelliseen tukeen, mutta Teheranin hallinto on tällä hetkellä kovan paineen alla Yhdysvaltain ja Israelin operaation myötä.

Ukraina hyödyntää kokemustaan droonisodankäynnistä Lähi-idässä, missä se auttaa monia valtioita torjumaan Iranin käyttämiä lennokkeja. Tällä on Ingramin mukaan suora vaikutus Ukrainaan.

– Jokainen Lähi-idässä tuhottu drooni on pois Ukrainan rintamalta, Ingram toteaa.

Hän arvioi, että Moskovan voimavarat eivät riitä samanaikaisesti laajamittaiseen hyökkäykseen ja pitkittyneeseen kulutussotaan.

Vladimir Putin yrittää järjestää juhla-aterian olemattomalla budjetilla, Ingram kuvaa Venäjän tilannetta.

