Venäjän kerrotaan siirtäneen joukkoja Valko-Venäjältä

Venäjä on todennäköisesti sijoittanut viime aikoina uudelleen vähintään tuhat sotilasta Obuz-Lesnovskyn harjoitusalueelta. Alue sijaitsee Valko-Venäjän lounaisosassa.

Asiasta kertoo Britannian puolustusministeriö tuoreessa raportissaan.

Vaikka uusien joukkojen tuomista leirille ei ole havaittu, ministeriön mukaan Venäjä on erittäin suurella todennäköisyydellä jättänyt harjoitusleirin Valko-Venäjällä paikoilleen. Tämä viittaa Britannian puolustusministeriön mukaan vahvasti siihen, että se harkitsee koulutusten järjestämistä Valko-Venäjällä myös jatkossa.

Valko-Venäjä ei ole virallisesti osapuolena Venäjän aloittamassa hyökkäyssodassa Ukrainassa, mutta se sallii Venäjän joukkojen hyökätä Valko-Venäjän puolelta ja venäläisten joukkojen harjoittelun alueellaan.

Britannian puolustusministeriön mukaan Valko-Venäjällä käytävät harjoitukset antavat karun tilannekuvan myös Venäjän sotilaallisesta tilanteesta.

– Se tosiasia, että Venäjä on turvautunut henkilöstönsä kouluttamiseen paljon vähemmän kokeneen Valko-Venäjän armeijan alaisuudessa, korostaa, kuinka Venäjän ”erityisoperaatio” on pahasti hajottanut Venäjän armeijan koulutusjärjestelmän, sillä kouluttajia on suurelta osin sijoitettu Ukrainaan.

Britannian puolustusministeriö arvioi, että Venäjä pitää Valko-Venäjän sille antamaa epäsuoraa tukea myös tärkeänä poliittisena viestinä.

