Venäjän kerrotaan riisuneen vapaaehtoisjoukkojaan aseista

Wagner-joukkojen kapina herätti Venäjän presidentti Vladimir Putinin uudenlaisen uhan äärelle. Jos aiemmin Putin on tukenut yksityisarmeijoiden rakentamista, on Brittiläisen sotahistorioitsija ja kirjailija Chris Owenin mukaan nyt suunta ainakin osittain vaihtumassa.

Hän kirjoittaa Twitterissä, että Venäjän turvallisuuspalvelu FSB on riisunut aseista yksityisiä vapaaehtoisjoukkoja, jotka ovat taistelleet Venäjän asevoimien rinnalla Ukrainassa.

Owenin mukaan joukkojen hajottamisen taustalla on pelko uudesta kapinasta.

– Uuden kapinan pelossa pataljoonan leiri eristettiin, jokainen taistelija tutkittiin ja kaikki kätköt tutkittiin ja pengottiin. Kaikki takavarikoitu on toimitettu paikalliselle poliisiasemalle ja odottaa tutkimuksia, Owen kirjoittaa siteeraten Telegramissa toimivaa VChK-OGPU -kanavaa.

Aseista riisuttu Whirlwind-pataljoona on Owenin mukaan osa laajempaa vapaaehtoisjoukkoa, joka on osallistunut Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan keväästä 2022 saakka.

1/ A Russian volunteer detachment in the occupied Kherson region has reportedly been forcibly disarmed by the FSB, apparently due to fears of a new Wagner-style mutiny. ⬇️ pic.twitter.com/iPdKkc0QxB

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) July 21, 2023