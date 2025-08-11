Venäjän kerrotaan pommittaneen omia siviilejä

Venäjän väitetään pommittaneen omia siviilejään Belgorodin alueella. Asiasta kirjoittaa ukrainalainen Kyiv Independent.

Ukrainalaismedia perustaa tietonsa Ukrainan sotilastiedustelun kaappaamaan puheluun. Se soitettiin tiettävästi sunnuntaina 10. elokuuta. Puhelussa järkyttynyt yksityishenkilö kertoo, kuinka Venäjän joukot pudottivat pommeja keskelle asuinaluetta.

Puhelussa ei ilmene, millaista vahinkoa pommitukset saivat aikaan. Järkyttynyt asukas kuitenkin ihmettelee, miksi venäläiset pommittavat omia kohteitaan tai ylipäätään lentävät asuttujen alueiden yläpuolella.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Venäjä pommittaa omia alueitaan. Washington Postin mukaan venäläiset lentokoneet pommittivat omia kohteitaan lähes 40 kertaa huhtikuun 2023 ja huhtikuun 2024 välisenä aikana. Huhtikuussa 2023 Venäjän pommikone pudotti vahingossa pommin keskelle Belgorodin kaupunkia.

Belgorod on noin 1,53 miljoonan asukkaan kaupunki Länsi-Venäjällä lähellä Ukrainan rajaa. Etäisyys rajalle on noin 40 kilometriä.