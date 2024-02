Venäjän kenraalin väitetään kaatuneen Ukrainan iskussa

Venäjän ilmavoimien kenraaliluutnantti Aleksander Tatarenkon väitetään saaneen surmansa Ukrainan ohjusiskussa miehitetylle Krimille. Väitteistä on kerrottu venäläisillä Telegram-kanavilla ja Ukrainan mediassa.

Ukraina ampui keskiviikkona useita risteilyohjuksia kohteisiin Krimillä. Iskut kohdistuivat tiettävästi muun muassa Belbekin lentotukikohtaan (videoita ja kuvia alla). Belbekissä sai sosiaalisessa mediassa kiertävien tietojen mukaan surmansa kymmenkunta venäläistä. Kenraalin kerrotaan olleen uhrien joukossa. Tietoa ei ole toistaiseksi vahvistettu. Telegram-kanavilla on julkaistu myös kuvia tulipaloista Belbekissä iskun jälkeen. Yhdessä kuvassa näyttäisi olevan venäläisen S-400-ilmatorjuntajärjestelmän tutka.

Virallinen Ukraina on kommentoinut iskuja ja niiden kohteita niukasti.

Julkisten lähteiden perusteella kenraaliluutnantti Tatarenko nimitettiin vuonna 2016 Venäjän 14. ilma-armeijan ja ilmapuolustusjoukkojen komentajaksi. Kyse on Tatarenkon viimeisestä virallisesta tehtävästä. Hän jäi eläkkeelle palveluksesta vuonna 2020. Tämä ei välttämättä estäisi toimimista Ukrainassa. Venäjä on kutsunut monia reserviin siirtyneitä upseereita takaisin palvelukseen sodan aikana.

The Russian-controlled Belbek airfield has been hit by at least two missiles. Additionally, in this footage you can see in the background how the Russian air defense was trying to intercept the incoming missile. I magnified and slowed the speed of that section. Btw. Russians… pic.twitter.com/Gr6Z0MH7Z6

— (((Tendar))) (@Tendar) January 31, 2024