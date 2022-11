Venäjän kenraali ripitti haavoittuneita: Ette saavuttaneet mitään

Sotaa seuraavilla venäläisillä Telegram-kanavilla on jaettu tietoja noin viikko sitten sattuneesta välikohtauksesta maan eliittijoukkoihin lukeutuvien maahanlaskujoukkojen (VDV) tukikohdassa.

Kenraalimajurin väitetään saapuneen VDV:n rykmentin luokse ja pitäneen puheen paikalle kokoontuneille sotilaille. Rykmentti oli kärsinyt suuria tappioita, minkä vuoksi suurin osa kuulijoista oli haavoittuneita.

RuFront-kanavan mukaan kenraali oli aloittanut puheenvuoronsa isänmaallisella retoriikalla joukkojen motivoimiseksi. Sävy oli pian muuttunut, sillä hän oli syyttänyt paraatiaukiolle kokoontuneita ”häpeällisiksi kolhoosilaisiksi” ja väittänyt, ettei yksikkö ollut suorittanut yhtäkään tehtävää onnistuneesti. Kenraali lisäksi väitti presidentti Vladimir Putinin päättäneen liikekannallepanosta, koska hän oli pettynyt kyseiseen eliittiyksikköön.

Syytösten kerrotaan aiheuttaneen katkeruutta, sillä kyseinen yksikkö on ollut yleensä taisteluiden etulinjassa. Sosiaalisessa mediassa tapauksen arvellaan laskevan taistelutahtoa entisestään.

– Tuolla paraatiaukiolla tapahtui velvollisuudentunteen petos, jossa kaikki ansiot poljettiin maahan. Olisi parempi, jos tämä kenraali pysyisi jatkossa toimistonsa takahuoneessa, RuFront-kanava kirjoittaa.

Tapauksen on nostanut esiin RAND-ajatuspajan vanhempi tutkija Dara Massicot. Hän arvioi liikekannallepanossa pakkovärvättyjen sotilaiden liittyvän armeijaan, jonka laatu ja kyvykkyys on heikentynyt merkittävällä tavalla kevään jälkeen.

Massicotin mukaan rintamalla voidaan nähdä lähikuukausien aikana merkittäviä muutoksia heikentyvistä sääolosuhteista huolimatta.

– Entä miten sujuu VDV:llä, jota monet asevoimissa pitävät eliittinä? VDV:n yhden tähden kenraali saapui paikalle ja solvasi sotilaita henkilökohtaisesti kutsumalla heitä maajusseiksi ja epäonnistujiksi. Tämä oli jälleen osoitus siitä, kuinka joukkoja ei pidä johtaa, Dara Massicot tviittaa.

