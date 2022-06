”Venäjän joukot Ukrainassa on kulutettu loppuun”

Asiantuntija vertaa Venäjän tämänhetkistä sotilasoperaatiota Luhanskin alueella Stalingradista käytyihin rajuihin taisteluihin vuonna 1942.

Yritystä vallata Sjeverodonetskin kaupunki voi jopa pitää hämäyksenä tai informaatio-operaationa, sillä Venäjän asevoimat pyrkii sen avulla osoittamaan omaa voimaansa. Maalla ei ole todellisuudessa jäljellä enää merkittäviä reservejä tai kykyä jatkaa etenemistä syvemmälle Ukrainaan vahvan vastarinnan vuoksi.

– Kyseessä on kangastus. Venäjän hyökkäys Luhanskiin on diktaattorin epätoivoista uhkapeliä, johon hän on sitonut viimeisetkin sotavoimansa. Tavoitteena on murtaa vastapuolen halu jatkaa taistelua ja saada koko Luhanskin alue vallattua, American Enterprise Institute -ajatuspajan ohjelmajohtaja Frederick Kagan kirjoittaa Time-lehden kolumnissaan.

Hänen mukaan Ukrainalla on mahdollisuus vapauttaa miehitettyjä alueita vastahyökkäyksillä, jos maan asevoimat pystyy sinnittelemään nyt meneillään olevaa hyökkäystä vastaan. Hyökkääjän päävoimat on kerätty Sjeverodonetskin ja Lysitšanskin ympäristöön, jossa eteneminen on ollut hidasta massiivisesta tykistötuesta huolimatta.

Frederick Kagan arvioi, ettei Venäjä voi saavuttaa konfliktissa sotilaallista voittoa. Nykyinen hyökkäys voi hyytyä lähiaikoina, minkä jälkeen Putin ei pysty aloittamaan uusia operaatioita pitkään aikaan.

– Ukrainaan sijoitetut Venäjän joukot on kulutettu yhä enemmän loppuun. Ne eivät voi saavuttaa ratkaisevaa voittoa, jos ukrainalaiset taistelevat vastaan, Kagan toteaa.