Venäjän joukoissa arvioidaan olevan jopa 5000 kuubalaista

RFE/RL:n Ukrainan-toimituksen tutkivan journalismin osasto Shemam on haastatellut Venäjän armeijassa taistellutta 36-vuotiasta kuubalaista palkkasoturia Frank Dario Jarrosay Manfugaa, joka saapui Venäjälle tammikuussa 2024 ja jäi Ukrainan armeijan sotavangiksi.

Alkujaan Manfuga on guantanamolainen maantiedon opettaja, joka päätyi rahapulassa katusoittajaksi. Raha sai hänet vastaamaan ilmoitukseen, jossa haettiin rakennustyöläisiä Venäjälle.

Rakennusyrityksenä esiintynyt taho maksoi Manfugan ja neljän muun kuubalaisen lennot Moskovaan. Vastassa oli joku espanjalainen, joka ajoi kuubalaiset Rostoviin.

Rostovilaisessa varastorakennuksessa Manfuga allekirjoitti venäjänkielisen sopimuksen. Tämän jälkeen hänet vietiin venäläisten miehittämään Donetskiin Itä-Ukrainaan. Manfuga väittää, että vasta saatuaan sotilasvarusteet hän ja muut kuubalaiset alkoivat ymmärtää, mistä on kyse.

– He antoivat meille kypärät ja sotilasvarusteet. Me kieltäydyimme. Aloimme uhmata – emme halua tätä. Emme tulleet tänne tätä varten. Me emme halua ampua. En ole koskaan saanut sotilaskoulutusta. En osaa käyttää aseita. He vaativat, että tottelemme. Ja jos kieltäydymme, saamme selkäämme, muistelee Manfuga.

Myös ruoan epäämistä käytettiin rangaistuksena käskyjen noudattamatta jättämisestä.

– He painostivat meitä koko ajan. He sanoivat, että meidän tulee mennä taistelukentälle aseinemme ja ampua. Koska ukrainalaiset tulisivat ja tappaisivat meidät.

Manfuga pakeni muiden venäläissotilaiden kanssa tehtävänsä aikana maaliskuussa 2024. Hän kertoo, ettei hänellä ollut sotilasvarusteita vangiksi jäätyään, eikä hänellä ole koskaan ollut tarkoituksenaan tappaa tai sotia tai tietoa sodasta.

Manfugan mukaan hän ei tiedä, mihin Venäjän armeija häntä tarvitsi eikä sitä myöskään hänelle koskaan kerrottu. Kuubassa hän tiesi Ukrainan ja Venäjän olevan sodassa, mutta ei mitään siitä, että Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan.

Kuubalaisia saattaa olla Venäjän armeijassa jopa lähes puolet siitä määrästä, jonka Pohjois-Korean on kerrottu lähettäneen Venäjän imperialistisen sodan tueksi.

– Ukrainalaishakkereiden haltuunsa saamien passien, omien Kuuban-tietojemme, näkemiemme lukuisten videoiden ja kuubalaisten kaatumisraporttien perusteella, voimme arvioida, että noin 5000 kuubalaissotilasta on tällä hetkellä Venäjällä. Tämä verkosto ei voisi toimia ilman Kuuban hallinnon hyväksyntää, sanoo tutkija Orlando Gutiérrez-Boronat, joka edustaa Yhdysvalloissa toimivaa kommunistihallinnon vastaista kuubalaispakolaisten järjestöä Cuban Democratic Directorate.

Kaikki kuubalaiset eivät ole päätyneet Venäjän armeijaan huijauksen tai harhaanjohtamisen kautta, vaan moni on lähtenyt vapaaehtoisesti. Kuubalaiset eivät tarvitse Venäjälle viisumia ja Kuuban sisäministeriö myöntää auliisti passin Venäjälle lähtöä varten.

Toisin kuin pohjoiskorealaiset, kuubalaiset ovat julkaisseet runsaasti todistusaineistoa sosiaalisessa mediassa, erityisesti venäläisten vKontaktessa.

Monissa vKontaktessa julkaistuissa Sheman läpikäymissä kuvissa kuubalaissotilaat poseeraavat Wagner-käsimerkkejä elehtien ja esitellen Z- ja Wagner-hihamerkkejään ja neuvostosymboleja, mitalejaan, sotilasvarusteitaan sekä saamiaan Venäjän passeja.

Kuva- ja geopaikannuksen perusteella on saatu selville, että kuubalaisia on erityisesti Tulassa sijaitsevassa 106. maahanlaskudivisioonassa ja sen 51. laskuvarjorykmentissä. Kyseinen divisioona osallistui Bahmutin taisteluun, jossa sai surmansa myös kuubalaisia.

Kuubalaisia on houkuttanut myös Venäjän ulkomaalaisille palkkasotilaille maksama 2000 dollarin kuukausipalkka vuoden sopimuksesta. Raha ei ole kuitenkaan ainoa kuubalaisten motiivi Venäjän puolella taistelemiseen, kuten on selvinnyt muista Kontakte-julkaisuista.

– Katson sen jokaisen natseja vihaavan vapaan miehen velvollisuudeksi, kirjoitti eräs 38-vuotias kuubalainen palkkasoturi Julio Pelaez tiedustellessaan viime syyskuussa mahdollisuutta saada lentolippu Moskovaan, jossa ilmoittautua mihin tahansa kutsuntatoimistoon.

Kuuba on Venäjästä riippuvainen

Ideologisesti Kuuba on amerikkalaisvastaisuutensa takia Venäjän puolella. Jo vuoden 1961 Kuuban kriisistä lähtien maa on ollut venäläisten uskollinen liittolainen. Lisäksi on täysin riippuvainen Venäjän öljytoimituksista, jotka ovat jatkuneet säännöllisesti myös Ukrainan-vastaisen sodan aikana.

– Kuubassa 20 dollaria kuukaudessa on huippupalkka, jonka lisänä on hyperinflaatio.. Kommunismi on ajanut kansan köyhyyteen Kuubassa. Kuuban hallinto on riippuvainen Venäjän tarjoamasta öljystä ja sotilaallisesta sekä diplomaattisesta suojelusta. Tämä on hyvin samankaltainen tilanne kuin [Bashar al-]Assadin Syyrialla, joka oli riippuvainen Putinista, sanoo Gutiérrez-Boronat.

Kuuba on aina ollut tärkeä diktaattori Vladimir Putinille ja Venäjälle. Heti valtakautensa alussa vuonna 2000 Putin vieraili Kuubassa. Venäjä huoltaa Kuuban vanhaa neuvostoaikaista infrastruktuuria, kuten lämpövoimaloita. Lisäksi Kuuba saa ruoka- ja elintarvikeapua. Apu on oleellista Kuuban hallinnon pystyssä pitämiseksi.