Itä-Ukrainassa taistelevien venäläisyksiköiden väitetään ajautuneen yhä suurempiin sisäisiin kiistoihin.

Rintamavastuuseen on sijoitettu sekalainen joukko maavoimien yksiköitä, Wagner- ja Redut-ryhmien palkkasotureita ja erikoisjoukkoja. Donetskin ja Luhanskin alueella on lisäksi kansalliskaartin sotilaita ja suuri määrä separatistijoukkoja.

ISW-ajatuspaja nostaa esiin vahvistamattomat tiedot, joiden mukaan Venäjän erikoisjoukkojen eli Spetznazin yksiköiden välillä olisi puhjennut vakavia erimielisyyksiä. Konflikteja on 22. erikoisjoukkoprikaatin lähteen mukaan esiintynyt myös Spetznazin ja palkkasoturien välillä.

Kahden erikoisjoukkoryhmän ja Wagner-ryhmän taistelijoiden kerrotaan ajautuneen hiljattain keskenään aseelliseen taisteluun Donbasin alueella. Lähteen mukaan sotilastiedustelu GRU:n upseerit oli hälytetty paikalle rauhoittamaan tilannetta.

Venäjän asevoimien johto on käyttänyt Wagnerin palkkasotilaita ja erikoisjoukkoja Itä-Ukrainan etulinjassa muun muassa Bah’mutin alueella tehtävissä hyökkäyksissä. Monia maavoimien yksiköitä siirrettiin heinä–elokuun vaihteessa Ukrainan itäosista eteläiselle rintamalle mahdollisen vastahyökkäyksen varalta.

Venäjän joukkojen sisäisten konfliktien arvioidaan heikentävän yksiköiden välistä koordinaatiota ja taistelukykyä.

Trusted 🇷🇺 Spetsnaz source confessed that situation among SpN units and between PMCs has deteriorated so bad that GRU high-ranking officer from central apparatus has arrived to 🇺🇦 to calm situation. There was armed conflict where one BGD sided with PMC against another BGD.

