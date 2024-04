Tulvakatastrofista arvostelun ryöppy – ”Kaikki on kuin Neuvostoliitossa”

Päättäjien ja viranomaisten toiminta tulvakatastrofissa herättää närää venäläisten parissa. Ural-joen jättitulvat ovat iskeneet erityisesti Orenburgin alueelle. Padon murtuminen on peittänyt siellä suuren osan Orskin kaupungista ja koko alueelle on julistettu hätätila.

Kaupungissa on osoitettu mieltä viranomaisten toimettomuutta vastaan ja vedottu diktaattori Vladimir Putiniin.

Tiistaina uutisiin nousi video Orenburgin kuvernööri Denis Paslerin ja tulvan koettelemien kansalaisten tapaamisesta. Kuvernööri aloitti tilaisuuden vaatimalla ihmisiä panemaan puhelimensa pois, ettei tapaamista nauhoitettaisi. Vaatimus jäi kuitenkin videolle ja tapauksesta kysyttiin jopa iltapäivällä Putinin tiedottaja Dmitri Peskovilta.

Venäjän hätätilaministeri Aleksander Kurenkov taas antoi ymmärtää Venäjän valtion median haastattelussa Orskin asukkaiden olevan itse syyllisiä ahdinkoonsa. Hänen mukaansa kansalaisia oli kehotettu evakuoitumaan jo viikko ennen padon murtumista.

Vankeudessa kuolleen venäläisen oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin leski Julia Navalnaja ryöpyttää kovin sanoin Venäjän johtoa. Hän kertoo X-palvelun ketjussaan, ettei mitään evakuointimääräystä ollut asukkaiden mukaan tullut. Hänen mukaansa Orskin pormestari oli tarkastanut padon vain päiviä ennen tuhoa ja tiedottanut kaiken olevan kunnossa.

Ainakin toistaiseksi Moskova on ilmoittanut, ettei Vladimir Putin ole aikeissa vierailla tulvatuhojen koettelemilla alueilla.

Julia Navalnajan mukaan Orenburgin tilanne kertoo paljon nyky-Venäjän tilasta.

– Maamme viranomaiset eivät yllättävästi ole koskaan valmistautuneita mihinkään. Talvella ei olla valmiita pakkasiin ja lumisateisiin, kesällä paloihin ja keväällä tulviin, hän kirjoittaa.

Julia Navalnaja huomauttaa, että Orenburgissa on käynnissä todellinen luonnonkatastrofi, jossa yli 10 000 asuinrakennusta ja 18 000 tonttia ovat veden varassa. Silti Putinin viranomaisilla ei hänen mukaansa ole mitään kiirettä tulla apuun.

– Kaikki on kuin Neuvostoliitossa. Jos katastrofi tapahtuu, se on ensin kätkettävä, Navalnaja jatkaa.

Hän päivittelee videota kuvernööri Paslerin ja kansalaisten kohtaamisesta.

– Mistä hän puhuu ensiksi – kuinka voin olla avuksi? Ei. Hän vaatii, että puhelimet pannaan pois.

Navalnaja on jakanut toisen samassa tapaamisessa kuvatun pätkän. Siinä Pasler väittää joutuneensa jättämään väliin ensimmäisen lomansa viiteen vuoteen.

– On selvää, että kyseessä on syvästi ihmisistä välittävä johtaja, Julia Navalnaja sanoo sarkastisesti.

Oppositiovaikuttaja lataa myös suorat sanat Vladimir Putinista. Hän toteaa Venäjällä tapahtuvan nyt katastrofin toisensa jälkeen, mutta Putinia ei näy paikalla. Esimerkiksi hän nostaa Moskovan hiljattaisen terrori-iskun.

– Onnettomuuksia tapahtuu kaikissa maissa. Kyse on siitä, miten ne hoidetaan. Meidän virkamiehillämme on kiire pestä omia käsiään ja syyttää uhreja. Kukaan ei edes aikonut tavata ihmisiä ennen kuin he alkoivat osoittaa mieltä.

Julija Navalnaja sanoo, että valtion tulisi olla ihmisiä varten.

– Pormestarien, kuvernöörien ja presidentin pitäisi miettiä, miten tästä tehdään hyvä maa elää. Tämä on tavallisesti heidän ainoa tehtävänsä, ja tästä tehtävästä tämä hallinto ei selviä.

LUE MYÖS:

Tulvakaaos – katkera kommentti Vladimir Putinista jäi videolle