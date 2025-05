Venäjän johdon lentokoneet nousivat ilmaan – tästä on kyse

Ainakin kymmenen Venäjän valtion lentokonetta nousi viikonloppuna ilmaan Moskovasta ja suuntasi kohti itää. Kyseisiä koneita käytetään yleensä valtio- ja sotilasjohdon kuljetuksiin.

Julkisissa lentotiedoissa näkynyt liikehdintä herätti epäilyjä Kremlin aikeista. On epäselvää, oliko kyseessä harjoitus vai esimerkiksi Ukrainan laajan lennokki-iskun aiheuttama evakuointi. Useita Moskovan alueen lentokenttiä jouduttiin tilapäisesti sulkemaan.

Kohti Uralin vuoristoa ja Siperiaa lensi neljä Tu-154-konetta, yksi Il-62M, kaksi Tu-134:ää, Tu-214, Il-76MD ja An-148. Express-lehti huomauttaa, että Venäjä moukaroi samanaikaisesti Ukrainan kaupunkeja kaikilla strategisilla pommikoneillaan, jotka voidaan varustaa myös ydinaseilla. Risteilyohjuksia laukaistiin Tu-22M3-, Tu-95MS- ja Tu-160-lentokoneista.

Ukrainalaismedioissa esitettiin väitteitä siitä, että Venäjän johtoa olisi todella evakuoitu viikonloppuna Uralin taakse. Majuri evp. Oleksi Hetman sanoi Radio NV:llä, että tapahtumat liittyivät Moskovaa vastaan tehtyyn massiiviseen drooni-iskuun.

Sotilastiedustelusta oli levitetty ennakkoon tietoja jopa tuhannen droonin iskusta.

– Tämän vuoksi venäläiset pelästyivät ja pakenivat, Hetman sanoi.

Vastaavaa liikehdintää on nähty aiemminkin sodan aikana. Maaliskuussa 2022 Moskovasta nousi yllättäen ilmaan suuri määrä strategisesta viestinnästä ja valtiojohdon kuljetuksista vastaavia lentokoneita. Ne suuntasivat kohti itää ja laskeutuivat eri kentille.

Mukana oli TMZ:n mukaan myös ”tuomiopäivän koneeksi” kutsuttu Il-96-400VPU, josta käsin pystytään koordinoimaan Venäjän ydinasejoukkoja sodassa.

Nine russian government aircraft have been spotted heading east. Some of them have already landed in Samara and Kazan.

The combined capacity of the aircraft involved is sufficient to evacuate the entire russian government.

Currently, some aircraft have their transponders turned… pic.twitter.com/7WpkHLRWjg

