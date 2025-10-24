Verkkouutiset

Venäläisten asemiin kohdistetaan tykkitulta. www.x.com/wartranslated

Venäjän jalkaväki joutui tulimyrskyyn

  • Julkaistu 24.10.2025 | 15:42
  • Päivitetty 24.10.2025 | 15:48
  • Sota Ukrainassa
Hyökkääjän kerrotaan edenneen viime päivinä Itä-Ukrainassa.
Sosiaalisessa mediassa leviävä videomateriaali (jutun alla) näyttää, kuinka ukrainalaisista poliiseista koostuvan Liut-prikaatin tykistö tulittaa Venäjän joukkojen asemia Itä-Ukrainan Toretskin suunnalla sijaitsevassa asutuskeskuksessa.

Ukrainaa ja Venäjää seuraavan virolaisbloggarin pyörittämä suosittu War Translated -tili on julkaissut videot X-palvelussa. Taistelun sanotaan tapahtuneen syyskuussa.

Videoilla näytetään, kuinka ukrainalaisten tarkka tulitus osuu raunioituneen asutuskeskuksen useisiin rakennuksiin, joiden suojiin hyökkääjän jalkaväki on kätkeytynyt.

Osumien seurauksena rakennusten ylle muodostuu valtavia savupilviä.

Venäjän joukot ovat edenneet viime päivinä Itä-Ukrainassa Kostjantynivkan-Druzhkivkan taktisella alueella sekä Kupjanskin, Siverskin ja Velykomykhailivkan suunnilla.

Asiasta kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.

Uusimmat
