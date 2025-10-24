Venäjän jalkaväki joutui tulimyrskyyn

Sosiaalisessa mediassa leviävä videomateriaali (jutun alla) näyttää, kuinka ukrainalaisista poliiseista koostuvan Liut-prikaatin tykistö tulittaa Venäjän joukkojen asemia Itä-Ukrainan Toretskin suunnalla sijaitsevassa asutuskeskuksessa.
Ukrainaa ja Venäjää seuraavan virolaisbloggarin pyörittämä suosittu War Translated -tili on julkaissut videot X-palvelussa. Taistelun sanotaan tapahtuneen syyskuussa.
Videoilla näytetään, kuinka ukrainalaisten tarkka tulitus osuu raunioituneen asutuskeskuksen useisiin rakennuksiin, joiden suojiin hyökkääjän jalkaväki on kätkeytynyt.
Osumien seurauksena rakennusten ylle muodostuu valtavia savupilviä.
Venäjän joukot ovat edenneet viime päivinä Itä-Ukrainassa Kostjantynivkan-Druzhkivkan taktisella alueella sekä Kupjanskin, Siverskin ja Velykomykhailivkan suunnilla.
Asiasta kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.
The Dnipro-1 fire support regiment of the Liut brigade struck Russian positions near Toretsk in Donetsk region using a 152mm Msta-B howitzer, according to footage dated September. pic.twitter.com/DlZkrZUKmE
— WarTranslated (@wartranslated) October 24, 2025