Venäjän iskussa sokeutunut opettaja palasi työhönsä – ”sielussani on paljon rakkautta”

Venäjän ohjusiskussa sokeutunut ukrainalainen opettaja on palannut opettamaan sen jälkeen, kun häntä autettiin pakenemaan sota-alueelta, kertoo Daily Mail.

Kuvat opettaja Olena Kurylon sidotuista kasvoista levisivät ympäri maailmaa Venäjän hyökkäyksen alkuaikoina.

Kurylon oikean silmän sisäpuolelle jäi lasia ja hänen ihoonsa satoja pieniä hiukkasia sen jälkeen, kun hänen kotiinsa iskettiin Itä-Ukrainan Harkovassa.

Brittilehti The Mail on Sunday auttoi opettajaa pakenemaan sota-alueelta Puolaan tämän näön pelastamiseksi.

Puolan Katowicessa ammattitaitoiset kirurgit onnistuivat palauttamaan merkittävän osan hänen näöstään.

Kolme kuukautta leikkauksen jälkeen Olena Kurylo on palannut opettajaksi ja pitää vapaaehtoisia taidekursseja nuorille ukrainalaisille pakolaisille.

Kurylon mukaan sotaa pakenevien lasten opettaminen auttaa unohtamaan muut huolet.

– Sielussani on paljon rakkautta ja haluan antaa sen lapsille. He antavat minulle iloa, jota minulla ei ole ollut sodan alkamisen jälkeen, Kurylo kertoo Daily Mailin mukaan.

Olena Kurylo odottaa vielä toisen seurantatoimenpiteen tuloksia. Lääkärit toivovat sen palauttavan hänen näkönsä lähes kokonaan.

– Siihen voi mennä vain kaksi kuukautta, hän sanoi.

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 5, 2022