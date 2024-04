Venäjän isku tuhosi täysin Trypilskan lämpövoimalaitoksen – videolla valtava tulipalo

Venäjän ohjusisku torstaiyönä tuhosi Trypilskan lämpövoimalaitoksen ja kaikki sen generaattorit. Energiayhtiö Centrenergo kertoo Ukrinformin mukaan, että turbiinihallissa syttyi laajamittainen tulipalo.

– Kaikki pommitusten aikana vuorossa olleet työntekijät ovat elossa, kertoo Centrenergon hallintoneuvoston puheenjohtaja Andriy Gota.

Zmijivskan voimalaitoksen tuhon ja Vuhlehirskan voimalaitoksen miehityksen vuoksi Centrenergo on menettänyt nyt kaiken sähköntuotantokapasiteettinsa.

Venäjän hyökkäys vaurioitti myös Ukrenergon sähköasemia ja voimalaitoksia viidellä alueella. Erityisesti kahden DTEK-lämpövoimalaitoksen laitteet vaurioituivat.

❗❗❗The russians hit the Trypilska Thermal Power Plant in the Kyiv region.

The plant supplies electricity to the Kyiv, Cherkasy, and Zhytomyr regions. pic.twitter.com/jdEG1lCT09

— Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) April 11, 2024