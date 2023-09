Venäjän isku ostoskeskukseen videolla, ainakin 16 kuollut

Ainakin 16 ihmistä on kuollut Venäjän iskussa Kostjantynivkassa Donetskin alueella. Asiasta kertoo viestipalvelu X:ssä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi.

Hän on jakanut videomateriaalia onnettomuuspaikalta. Video on katsottavissa tämän jutun lopussa.

– Venäläiset terroristit ovat hyökänneet tavallisille toreille, kauppoihin ja apteekkiin tappaen viattomia ihmisiä, presidentti sanoi.

Uhrien määrä voi nousta vielä entisestään.

– Jokainen maailmassa, joka on edelleen tekemisissä venäläisten kanssa, jättää tämän totuuden huomioimatta. Hirveää pahuutta. Törkeää pahuutta. Äärimmäistä epäinhimillisyyttä, Zelenskyi kirjoittaa.

Presidentti esittää osanottonsa kaikille läheisensä menettäneillä.

– Venäläinen pahuus on voitettava mahdollisimman pian.

