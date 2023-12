Venäjän ilmavoimien musta päivä: Kolme Suhoi-hävittäjäpommittajaa ammuttu alas

Ukraina kertoo pudottaneensa peräti kolme venäläistä Su-34-hävittäjäpommittajaa.

Ukrainalaismediat kertoivat asiasta perjantaina iltapäivällä. Ukrainan ilmavoimat on vahvistanut tiedon.

Kyseessä on eräs Venäjän ilmavoimien synkimmistä päivistä sodan aikana. Su-34 kuuluu Venäjän edistyneimpien taistelukoneiden joukkoon. Niitä on käytetty viime aikoina runsaasti iskuihin Ukrainan joukkoja vastaan etulinjassa.

Ukrainan ilmavoimat ei ollut vielä varhain iltapäivällä kertonut tapauksen yksityiskohdista. Alas ampumisten kerrotaan tapahtuneen maan eteläosassa.

Sosiaalisessa mediassa on kiertänyt huhuja eteläiseen Ukrainaan siirretyistä uusista ilmapuolustuksista. Tietoja ei kuitenkaan ole vahvistettu.

Today, in the Southern direction – minus three Russian Su-34 fighter bombers! ✈️✈️✈️ pic.twitter.com/5F8ZmCOtgw

— Ukrainian Air Force (@KpsZSU) December 22, 2023