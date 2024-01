Moskovan viranomaiset peittelevät matkustajakoneiden vikaantumisia

Vuonna 2023 matkustajakoneiden rikkoutumiset ovat vähintään kolminkertaistuneet. Asiantuntijat ovat varoittaneet jo kuluvan vuoden alussa alkavasta ”Iranin skenaariosta”. Siellä pakotteiden alussa alkoi koneita mennä rikki, mitä seurasi sarja maahansyöksyjä 2000-luvun alussa. Viime marraskuussa Venäjän federaation ilmaliikenneviraston päällikkö Dmitrij Jadrov ilmoitti, että maan siviili-ilmailu on sopeutunut pakotteisiin. Hän vakuutti, että Venäjän lentoturvallisuus on korkealla tasolla ja linjassa muun maailman lentoturvallisuuden kanssa.

Venäjällä tilastoidaan lento-onnettomuuksiksi vain sellaiset tapaukset, joissa menetetään ihmishenkiä tai kone menee romuksi. Silti vuonna 2021 Venäjä teki maailmanennätyksen 31 lento-onnettomuudella vuodessa. Syyskuussa 2022 Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO merkitsi Venäjän punaisella lipulla lentoturvallisuusauditoinnin tuloksena. Yhtä huono lentoturvallisuustilanne on vain Bhutanissa, Kongossa ja Liberiassa.

Venäjä on ollut viimeiset pari vuosikymmentä maailman kärjessä lento-onnettomuuksien ihmishenkien menetysten määrällä mitattuna, vieläpä suurella marginaalilla. Kuluvalla vuosisadalla lento-onnettomuuksissa on saanut surmansa Venäjällä vähintään 1 712 ihmistä. Kun mitataan kuolemien määrän suhdetta matkustajamääriin, Venäjän suhdeluku on 18 kertaa korkeampi kuin Yhdysvalloissa; toisin sanoen hengenmeno lentomatkalla Venäjällä on 18 kertaa todennäköisempää kuin Yhdysvalloissa.

Joulukuun alusta 2023 lähtien yksistään Aeroflotilta vikaantui kahdeksan konetta viidessä viikossa.

Alkuvuodesta 2024 Venäjältä tietoon tulleita vikaantumisia on jo kolme: 3. päivä Ural Airlinesin Airbus A320 teki hätälaskun Volgogradiin matkustamon paineen pudottua, 5. päivä UTairin kone palasi lähtökentälle Surgutissa täsmentämättömän vian takia ja 6. päivä Aeroflotin kone palasi kiitotieltä takaisin seisontapaikalle Sheremetjevossa teknisen vian takia.

Lentoturvallisuuspalvelu Runavian perustajan Andrei Patrakovin mukaan Iranin skenaario Venäjällä on vikaantumisten osalta jo toteutunut. Hän sanoo, että pahinta tässä tilanteessa on se, etteivät Venäjän ilmailuviranomaiset tunnusta ongelmaa vikaantumistapausten lisääntymisessä, vaan yrittävät absurdisti väittää päinvastaista.

Tapausten peittely vaikeuttaa kokonaiskuvan saantia ja vikaantumiskohteiden tunnistamista ennalta. Patrakovin mukaan tehokkain tapa estää mahdollisia onnettomuuksia on lopettaa sellaisten koneiden käyttö, joka lähestyvät riskirajaa. Koneiden poistaminen käytöstä tulee Venäjällä kuitenkin yhä vaikeammaksi, koska varaosien puutteen takia koneita on yhä vähemmän käytössä. Osien kannibalisointi toisista koneista ja harmaa tuonti eivät ratkaise ongelmaa.

Kuluvana vuonna Let L-410 Turbolet -koneiden käyttö saattaa loppua Venäjällä kokonaan ja niiden lennot eristyneille alueille joudutaan korvaamaan helikoptereilla, mikä on huomattavasti kalliimpaa. S7-yhtiö on jo virallisesti ilmoittanut lopettavansa uusimman konetyyppinsä Airbus A320 Neonin käytön.