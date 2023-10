Venäjän hypersoonisten ”superaseiden” kehittäjä tuomittiin maanpetoksesta

Moskovan kaupunginoikeus on tuominnut hypersoonisia aseita kehitelleen 66-vuotiaan fyysikon Anatoli Gubanovin 12 vuodeksi ylimmän turvaluokituksen rangaistussiirtolaan maanpetoksesta, kertoo riippumaton venäläisjulkaisu Mediazona.

Syyttäjä oli vaatinut 13 vuotta vankeutta. Enimmäistuomio maanpetoksesta on Venäjällä 20 vuotta.

Gubanov tunnusti syyllisyytensä ja pyysi tuomaria lyhentämään tuomiota alle 12 vuoden vähimmäisajan. Pyyntöön ei suostuttu.

Joulukuussa 2020 pidätetty Gubanov toimi Moskovan lähellä Žukovskin virtausdynamiikan keskusinstituutissa lentokoneiden ja ohjusten aerodynamiikkaosaston johtajana.

Hänen alaisensa 70-vuotias Valeri Golubkin pidätettiin huhtikuussa 2021 ja tuomittiin viime kesäkuussa 12 vuodeksi vankeuteen maanpetoksesta ylimmän turvaluokituksen rangaistussiirtolassa.

Vuonna 2018 Gubanov oli kutsunut Golubkinin osallistumaan hypersoonisten matkustajalentokoneiden kehitystyöhön kansainvälisessä HEXAFLY-INT-projektissa. Tiedemiehet jakoivat työraporttinsa hollantilaisille kollegoilleen.

Nyt rikostutkinnassa näiden asiakirjojen kuitenkin katsottiin olleen valtionsalaisuuksia. Tutkijoiden on kerrottu antaneen raportin kolme kertaa tarkastettaviksi ennen niiden lähettämistä Alankomaihin, eikä niiden tuolloin todettu sisältäneen valtionsalaisuuksia.

The Moscow Times kertoo, että useita venäläistiedemiehiä on vangittu viime vuosina, minkä katsotaan kertovan valtion yhä lisääntyvästä vainoharhasta kansainvälistä tiedeyhteistyötä kohtaan. Tiedeyhteisö on varoittanut maanpetostuomioiden antavan pelottavan vaikutuksen nuorille tutkijoille.