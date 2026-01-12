Hyökkäyssota ylitti uuden rajapyykin

Venäjän laajamittainen ja täysi hyökkäyssota Ukrainassa on maanantaina kestänyt 1 418 päivää, eli pidempään kuin Neuvostoliiton osallistuminen toiseen maailmansotaan ja taistelu natsi-Saksaa vastaan.

Eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsen Timo Heinonen (kok.) muistuttaa blogissaan, että todellisuudessa sota on kestänyt pidempään, koska Venäjä aloitti sodan Ukrainassa jo talvella 2014 valloittamalla ensin Krimin ja sitten aloittamalla sotatoimet itäisessä Ukrainassa.

– Neuvostoliiton ja nykyisen Venäjän sotatoimet ovat olleet toki ennenkin pitkäkestoisia. Ukrainan sota kuitenkin rikkoo niin Neuvostoliiton miehityksenkin ajan Afganistanissa kuin Tshetsheniankin sodan, Heinonen kirjoittaa.

Tappiot Ukrainassa ovat olleet Venäjälle massiiviset.

– Arvioiden mukaan Venäjä olisi jo menettänyt yksin tämän pian neljän vuoden mittaiseksi venyneen täysimittaisen hyökkäys- ja valloitussodan aikana peräti yli miljoona nuorta miestään kaatuneina tai haavoittuneina. Nämäkin määrät rikkovat menetettyjen nuorten määrän niin Afganistanin kuin Tsetheniankin sotien osalta, Heinonen kertoo.

– Ja toki Venäjän hyökkäys ja diktaattori Vladimir Putinin sairaat mielihalut ovat tuhonneet ison osan Ukrainaa, ja myös valtava määrä ukrainalaisia on kaatunut tai haavoittunut taistellessaan isänmaansa vapaudesta ja itsenäisyydestä, hän jatkaa.

Kansanedustaja toteaa, että ”Vladimir Putin jää historiaan mielipuolisena diktaattorina”.

– Täytyy nostaa hattua Ukrainalle ja sen sitkeälle ja periksiantamattomalle kansalle. Tämä taistelu ja tahto olla itsenäinen ja vapaa on nostanut maan ja sen kansan kansakuntien joukkoon, ja siellä se pysyy.