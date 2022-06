”Venäjän hyökkäyssota on imperiumin päätepiste”

Venäjällä kerrotaan tarinaa, jonka mukaan eräältä Vladimir Putinin sisäpiirin jäsenistä olisi udeltu presidentin luotetuimpia neuvonantajia ja vastaus olisi ollut Iivana Julma, Pietari Suuri ja Katariina Suuri.

Viime viikolla Putin vertasi itseään avoimesti Pietari Suureen ja rinnasti Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyksen yli 300 vuotta sitten hallinneen tsaarin laajentumissotiin.

– Harjaantumattomalle tarkkailijalle hänen toimintansa saattaa helposti näyttää pyrkimykseltä palauttaa Neuvostoliitto tai jopa tsaarien imperiumi. Tosiasiassa kyse on kuitenkin Euroopan viimeisen imperiumin perverssistä päätepisteestä, kirjoittaa Centre for Liberal Strategies -ajatushautomoa johtava Ivan Krastev Financial Timesissa.

Niin sanottu Russkij mir eli venäläinen maailma uhrataan hänen mukaansa nyt itsevaltiuden ja venäläisen etnisyyden alttarille tavalla, joka ei vetoa Venäjän naapureihin millään tavoin.

– Putinin epätoivoinen yritys anastaa maa-alueita Ukrainalta on voimannäyttö, joka merkitsee Moskovan pehmeän vallan romahtamista. Hyökkäämällä Ukrainaan hän on katkaissut Venäjän siteet Eurooppaan ja saanut eurooppalaiset inhoamaan maataan, hän sanoo.

Useimmat eurooppalaiset ovat European Council on Foreign Relations -ajatushautomon tuoreen raportin mukaan kadottaneet viimeisetkin harhakuvitelmansa Venäjän integroitumisesta osaksi eurooppalaista arvoyhteisöä. Monet kannattavat taloudellisten, kulttuuristen ja jopa diplomaattisten suhteiden katkaisemista Venäjään.

– Lännen asettamat pakotteet eivät ole onnistuneet muuttamaan Venäjän ulkopolitiikkaa, mutta ne ovat saaneet eurooppalaiset hallitukset hylkäämään ajatuksen, että Moskova voisi milloinkaan olla lännen luotettava kumppani, hän toteaa.

Putin tuhosi ”venäläisen maailman”

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan on johtanut Krastevin mukaan siihen, että mitään Neuvostoliiton jälkeistä ”postsovjeettista” identiteettiä ei enää ole ja että Kremlin narratiivi natsi-Saksan kukistamisesta istuu Venäjän kansalliseen mytologiaan ja kansainväliseen maineeseen aiempaa huonommin.

– Ennen kuin Venäjä valloitti Krimin, moni Ukrainan venäjänkielinen asukas oli elänyt joutumatta kysymään, oliko hän venäläinen vai ukrainalainen. Passi ei identiteettiä määritellyt. Kun Venäjän joukot nyt tappavat tuhansia ihmisiä siksi, että he painottavat olevansa ukrainalaisia eikä venäläisiä, postsovjeettisen identiteetin viimeisetkin rippeet ovat lopullisesti kadonneet, hän sanoo.

Vaikka Putin on aiemmin avoimesti surkutellut Neuvostoliiton hajoamista, hyökkäys Ukrainaan edustaa Krastevin mukaan pikemminkin kääntymistä Neuvostoliiton perintöä vastaan.

– Hän puhui sodan alkamispäivänä kuin joku Venäjän sisällissodan valkoinen kenraali – ei niin kuin se punaeversti, joka hän itse asiassa ennen kommunismin kaatumista oli. Hän väitti venäläisten olleen neuvostohallinnon todellisia uhreja ja Ukrainan olevan Vladimir Leninin luoma fiktiivinen kokonaisuus, Krastev toteaa.

Pyrkiessään pönkittämään omaa itsevaltiuttaan Putin on onnistunut hänen mukaansa käytännössä tuhoamaan ”venäläisen maailman”.