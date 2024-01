Venäjän huippumoderni elektronisen sodankäynnin järjestelmä yllätetään videolla

Ukraina on onnistunut tuhoamaan Venäjän huippumodernin ja salaperäisen elektronisen sodankäynnin järjestelmän Donetskissa. Sosiaalisessa mediassa leviää ”Varjo”-nimellä tunnetun ukrainalaisen lennokkiyksikön kuvaama video, jossa ukrainalaiset iskevät Bylinana tunnettuun venäläiseen asejärjestelmään. Ukrainalaisyksikkö vahvistaa Telegramissa Bylinan syttyneen iskun jäljiltä ”lähes huomaamatta” tuleen, ja sitten palaneen maan tasalle. Venäläismiehistö oli piiloutunut läheiseen korsuun, ukrainalaiset kertovat.

Elektronisen sodankäynnin on aikaisemmin arvioitu olleen yksi Venäjän onnistumisista Ukrainan sodassa. Venäjän RB-109A Bylina-järjestelmä on kuitenkin yhä monilta ominaisuuksiltaan tuntematon. Huippumodernin elektronisen sodankäynnin järjestelmän kehittäminen alkoi Venäjän asevoimien mukaan vuonna 2018, ja alunperin järjestelmä oli tarkoitus ottaa armeijan käyttöön vuonna 2025. Järjestelmän kerrotaan hyödyntävän tekoälyä vastustajien signaalien häiritsemiseksi sekä laajemman elektronisen sodankäynnin koordinoimiseksi.

