Venäjän helikopterit räjähtivät kentälle lähellä Latvian rajaa, Ukraina vihjaa olevansa vastuussa

Ukrainan sotilastiedustelu vihjaa olleensa Venäjän Pihkovassa tapahtuneiden räjähdysten takana.

Venäläismedia Baza kertoi eilen useiden räjähdysten tuhonneen kaksi Ka-52-taisteluhelikopteria lentotukikohdassa. Räjähdykset tapahtuivat ilmeisesti Ostrovissa. Se tunnetaan myös Veretjien lentokenttänä. Tukikohta sijaitsee vain noin 35 kilometrin päässä Latvian rajasta. Ukrainaan paikalta on matkaa linnuntietäkin useita satoja kilometrejä.

Verkkouutiset kertoi räjähdyksistä tässä.

Ukrainan sotilastiedustelun Telegram-päivityksen mukaan iskussa tuhoutui myös Mi-28N-helikopteri ja vaurioitui kaksi muuta kopteria.

Sosiaalisessa mediassa on kiertänyt alta löytyvä video, jonka väitetään näyttävän räjähteiden asentamista venäläistukikohdassa. Videon aitoutta ei ole voitu vahvistaa. Sillä näkyy kuitenkin Ka-52-koptereita ja räjähdettä virittävä henkilö.

Ukraine’s GUR military intelligence claims the raid on the Pskov airfield, saying it destroyed two Ka-52, one Mi-28H and damaged two more choppers. The airfield is hundreds of miles from Ukraine, showing quite a 🇺🇦capability deep in the Russian rear. https://t.co/wHuJD0T5Yx https://t.co/wcQYjtND2q

— Yaroslav Trofimov (@yarotrof) November 1, 2022