Venäjän ex-komentaja on kuollut – johti aiemmin hyökkäystä Ukrainassa

Venäläiskenraali Gennadi Zhidko on kuollut 58-vuotiaana pitkäaikaisen sairauden seurauksena, kertoo Venäjän Habarovskin alueen kuvernööri Telegram-palvelussa. Asiasta uutisoi muun muassa The Moscow Times.

Zhidko johti vuonna 2016 Venäjän asevoimien esikuntaa Syyriassa. Vuonna 2018 hänet nimitettiin itäisen sotilaspiirin komentajaksi. Vuonna 2021 Zhidkosta tuli varapuolustusministeri ja vuonna 2022 hänestä tuli jälleen itäisen sotilaspiirin komentaja.

Zhidkon on kerrottu johtaneen viime vuoden toukokuusta alkaen hetken aikaa Venäjän joukkoja Ukrainassa. Tuolloin hyökkääjän armeija kärsi suuria tappioita, kun ukrainalaiset valtasivat takaisin alueita Harkovan ja Hersonin alueilla.

Myöhemmin entisen komentajan uutisoitiin saaneen potkut kaikista tehtävistään.

