Venäjän eversti vaati kalliimpaa pesukonetta lahjuksena

Venäläinen eversti on pidätetty, koska hän vaati joukkojen komentajalta lahjukseksi ”pesukonetta, jonka arvo on vähintään 70 000” ruplaa eli noin 1 150 euroa.

Asiasta kirjoittaa venäläinen RBK.

Kuvakaappauksen uutisesta on jakanut Twitterissä Ukrainan sisäministerin neuvonantaja Anton Herashenko.

– Uusi valuutta Venäjällä?, hän kommentoi uutista Twitterissä.

Venäläiset sotilaat ovat varastaneet useita pesukoneita ja muita kodinkoneita Ukrainasta helmikuussa aloittamansa hyökkäyksen jälkeen. Varastettujen pesukoneiden osia on hyödynnetty esimerkiksi sotilaskalustossa.

Colonel of Russian General Staff was arrested for demanding a bribe of a "washing machine no cheaper than 70,000 rubles" (about $1,150) from a drafting office commander.

New currency in Russia? pic.twitter.com/APqwoi0h62

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 22, 2022