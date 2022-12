Venäjän entinen varapääministeri: Olemme nyt sodan heikompi osapuoli

Venäjän entinen varapääministeri, Nato-suurlähettiläs ja Roscosmos-avaruusjärjestön johtaja Dmitri Rogozin varoittaa maan nykyjohtoa aloittamasta neuvotteluita Ukrainan sodan lopettamiseksi.

Hänen mukaansa sotilaallisen voiton saavuttaminen on elintärkeää Kremlin kannalta.

– Meillä on ollut jo runsaasti neuvotteluita, ja nämä päättyivät joukkojemme niin kutsuttuun uudelleenjärjestäytymiseen. Nämä eivät ole hyviä uutisia. Minun nähdäkseni neuvotteluissa voi olla kyse vain yhdestä asiasta eli antautumisen asteesta, Dmitri Rogozin sanoi venäläisen RT-kanavan haastattelussa.

Ex-varapääministeri arvioi, että kaikki diplomaattisiin neuvotteluihin liittyvät puheet aiheuttavat suurta hermostuneisuutta Donetskin ja Luhanskin miehitetyillä alueilla. Venäjä on väittänyt liittäneensä kyseiset Ukrainan itäosien alueet itseensä.

– Toinen puoli katsoo neuvotteluita koskevat lausuntomme – puhumattakaan mistään yrityksistä järjestää niitä – merkkinä heikkoudesta. Sota-aikana tämä on hyvin vaarallista. Meidän ei pitäisi paljastaa omaa heikkouttamme, Rogozin totesi.

Entisen ministerin mukaan on selvää, että Venäjä on tällä hetkellä sodan heikompi osapuoli.

– Voitto tapahtuu vain, kun tuhoamme fyysiesti tämän uhkan valtiomme olemassaololle, Dmitri Rogozin sanoi.

In his interview with RT, Dmitry Rogozin, Russia's former ambassador to NATO and former Deputy PM for Defense and Space Industry, says that Russia will win only if it takes Kyiv. He claims that Russians once considered Nazi Germany their brotherly nation, comparing it to Ukraine. pic.twitter.com/Zic6f81yec

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) December 3, 2022