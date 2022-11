Venäjän eliittiyksikön kerrotaan kärsineen katastrofaalisia tappioita

Venäjän asevoimat on lisännyt viime päivinä paikallisia hyökkäysoperaatioita muun muassa Donetskin alueella. Ukrainan asevoimien komentaja Valeri Zaluzhnyin mukaan tietyillä rintamalohkoilla on torjuttu jopa 80 hyökkäystä vuorokauden aikana.

Ukrainan sotilaat julkaisivat Yehorivkasta marraskuun 1. päivänä videon, jossa pieni yksikkö ilmoitti torjuneensa useita hyökkäyksiä eri ilmansuunnista. Sotilas kertoi venäläisten vallanneen Pavlivkan kylän.

– 72. prikaati vetäytyi, meillä ei ole enää sivustaa, ukrainalaissotilas sanoo.

Sotaa seuraavilla venäläisillä Telegram-kanavilla on kerrottu Tyynenmeren laivaston merijalkaväen ja muiden laivaston eliittiyksiköiden osallistuneen taisteluihin. Ukrainan on väitetty siirtäneen osan reserveistään puolustuksen tueksi.

Bloggaaja Aleksei Sukonkin sanoo keskustelleensa upseerin kanssa Donetskin alueella. Hänen mukaansa Venäjän olisi ”massatuotettava lisää 122 millimetrin ammuksia tai ruumisarkkuja”.

– Tämä sanottiin sen jälkeen, kun yksi tärkeä kylä oli lähes vallattu. Tämä vaati kahdessa päivässä enemmän merijalkaväen kuolonuhreja kuin ensimmäinen Tshetshenian sota, Sukonkin kirjoittaa.

FPRI-ajatuspajan sotilasasiantuntija Rob Lee nostaa esiin tiedot kovista tappioista. Suurin osa 63 kaatuneesta sotilasta kuului tiettävästi laivaston 155. jalkaväkiprikaatiin.

Analyytikko Andrew Bowen arvioi tietojen tukevan vastaavia havaintoja siitä, että Venäjän asevoimien eliittiyksiköt olisivat kärsineet katastrofaalisia tappioita Ukrainan sodassa.

– Laivaston jalkaväkeä on pidetty eliittinä, ja he ovat lukeutuneet sodan tehokkaimpiin yksiköihin, Bowen sanoo.

Another data point on how Russia has suffered catastrophic losses amongst its elite troops. The Naval Infantry are considered elite and have been some of the most effective in the war. https://t.co/W7gy9YyNhP

— Andrew S. Bowen (@Andrew_S_Bowen) November 3, 2022