Venäjän duumassa vaadittiin täyttä liikekannallepanoa

Venäjän kommunistisen puolueen puheenjohtaja Gennadi Zjuganov on vaatinut täyttä liikekannallepanoa Ukrainan sodan takia. Venäjän niin kutsutun systeemisen opposition veteraanipoliitikko kutsui samassa yhteydessä Ukrainan ”erikoisoperaatiota” suoraan sodaksi. Tällaisista puheenvuoroista on Venäjällä tullut pitkään pidättäytyä jopa rangaistuksen uhalla. Nyt sodasta puhumisesta on alkanut tulla arkipäivää jopa Venäjän mediassa.

– Miten sotilaallinen erikoisoperaatio eroaa sodasta? Sotilasoperaation voi lopettaa koska vain. Sotaa taas ei voi lopettaa. Se päättyy voittoon tai tappioon, Zjuganov sanoi Venäjän duumassa.

Hän jatkoi, että käynnissä on sota, jota Venäjä ei saa hävitä.

– Älkää menkö paniikkiin. Maa on mobilisoitava täysin. Tarvitsemme aivan erilaiset lait, Zjuganov totesi The Insiderin mukaan.

Vastaavan vaatimuksen on esittänyt aiemmin myös duuman jäsen Mihail Sheremet.

Kreml on tähän asti pyrkinyt välttämään keskustelua yleisestä liikekannallepanosta ja Ukrainassa kärsityistä tappioista. Venäjän presidentti Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskov totesi TASS:n mukaan tiistaina, ettei asiasta edes keskustella tällä hetkellä. Eilen Peskov kierteli toimittajien kysymyksiä ja kehotti mediaa kysymään asioista puolustusministeriöltä.

Asiantuntijat ovat epäilleet mahdollisen liikekannallepanon hyötyjä Venäjälle. Sen asevoimilla ei ole vastaavaa kykyä mobilisoida laajoja reservejä kuin Neuvostoliiton armeijalla. Suurten reservien kouluttamiseen ja varustamiseen ei useiden arvioiden mukaan edes olisi tarpeeksi aikaa tai resursseja, jotta liikekannallepanolla olisi vaikutusta Ukrainassa. Putinin hallinnon uskotaan myös pelkäävän, että ratkaisu tekisi sotatilanteen selväksi kansalle ja vaikuttaisi jyrkästi julkiseen mielipiteeseen sodasta.