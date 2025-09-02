Venäjän avaruusteollisuus on romahtamassa pala palalta

Muutama päivä sitten Venäjän kansallisen avaruusjärjestön – valtion avaruustoimintojen valtionkorporaation – päätytäryhtiön RKK Energijan paljastettiin olevan taloudellisen romahduksen partaalla. Samaan aikaan toisen Roscosmosin tytäryhtiön Sibpromproektin velkojien ilmoitettiin hakevan yhtiötä konkurssiin.

Yhtiön työntekijät kertoivat Ostorožno Novostille, että noin 100:lle yhtiön työntekijälle ei ole maksettu palkkaa toukokuun puolivälin jälkeen. Suurin osa heistä on lähtenyt yhtiöstä ilman lopputiliä ja lomakorvauksia.

– Heille ei voida maksaa, koska tileillä ei ole absoluuttisesti yhtään rahaa eikä toimitusjohtajaa ole nimetty toukokuun puolivälin jälkeen, jolloin viimeisin toimitusjohtaja irtisanoutui, työntekijät sanovat.

Vain pääosakkeenomistaja TsNIIMash voisi nimittää uuden toimitusjohtajan. Työntekijät valittavat, että yhtiön johto ohittaa heidän pyyntönsä palkan maksusta. Myöskään Roscosmosin toimitusjohtaja Dmitri Bakanoville ja syyttäjänvirastolle lähetettyihin vetoomuksiin ei ole saatu vastauksia. SPARK-Interfaxin mukaan yhtiön tilit on jäädytetty.

Sibpromproekt on Roscosmosin ainoa suunnitteluinstituutti, joka perustettiin Siperian Krasnojarskin aluepiiriin vuonna 1959. Yhtiömuotoiseksi Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen muutettu instituutti toimii alihankkijana raketti-, avaruus- ja puolustusteollisuuden yhtiöille, joihin kuuluvat avaruusviestintäjärjestelmiä kehittävä, tuottava ja operoiva Venäjän avaruusjärjestelmät RKS, rakettimoottorien valmistaja NPO Energomaš, avaruusalusten laukaisupalveluja ja maajohtamisen infrastruktuuria rakentava ja operoiva TsENKI, avaruusalusten ja kantorakettien valmistaja Hrunitšev, ohjusten suunnittelutoimisto ja valmistaja KB mašinostrojenija, sukellusveneistä laukaistavia ballistisia R-29RMU2 Sineva -ohjuksia valmistava Krasmaš ja jo edellä mainittu avaruusteknologiayhtiö RKK Energija.