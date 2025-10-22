Venäjän asevoimissa väitetään nousevan kapinahenkeä – ”Sota on tullut umpikujaan”

Venäjän asevoimien johto alkaa olla enenevissä määrin sitä mieltä, että sota on tullut niin strategiseen kuin poliittiseenkin umpikujaan ja sitä jatketaan enää etupäässä, koska diktaattori Vladimir Putin näin tahtoo, tutkimuksia ja tiedustelutietoa sodan kulusta ja Venäjän asevoimien kehityksestä julkaisevan ukrainalaisen Frontelligence Insight -ryhmän selvitys kertoo.

Tietojen sanotaan perustuvan useiden kymmenien rintamalla ja Moskovassa palvelevien upseerien viestintään. Vastaava käänne on selvityksen mukaan tapahtunut myös lainvalvonnan johdossa.

– Vaikka tämä ei välttämättä viestikään edessä olevasta [Kremlin] hallinnon romahduksesta, neuvotteluista tai Venäjän sotilaallisesta tappiosta, heijastelee se huomattavaa muutosta useissa venäläisen yhteiskunnan ydinryhmissä, Frontelligence Insightin perustanut ukrainalainen evp-upseeri summaa X:ssä.

Tunnettu sota-asiantuntija esiintyy julkisuudessa nimimerkillä Tatarigami.

Ukrainan jatkuvat lennokki-iskut syvälle Venäjän rajojen taa ovat selvityksen perusteella vaikuttaneet venäläisten upseerien ja lainvalvojien näkemyksiin siitä, miten sodan hyötyjä ja kustannuksia pitäisi arvioida.

Asiantuntijan mukaan Venäjä kasvattaa edelleen soteollisuuttaan ja nojaa tässä vahvasti Kiinasta saatuun teknologiseen tukeen etenkin droonien ja autonomisten järjestelmien tuotannossa.

– Venäjän joukkojen odotetaan jatkavan aggressiivisia hyökkäysoperaatioita etelärintamalla syksyn 2025 ajan ja mahdollisesti vuoteen 2026. Tätä vaihetta on valmisteltu kesästä alkaen.

Huononevien sääolojen odotetaan ukrainalaisarvion mukaan heikentävän pian lennokkien toimintakykyä. Tämän seurauksena ei kuitenkaan välttämättä ole taistelujen taukoaminen vaan maavoimien kykyjen painottaminen jälleen hyökkäyksissä.

Asiantuntija varoittaa ukrainalaisten puolustajien tilanteen olevan edelleen tukalu niin Pokrovskissa kuin Kupjanskissakin. Alueet ovat olleet kovien taistelujen näyttämönä ja Venäjä on pyrkinyt katkomaan puolustajan huoltoreittejä. Rintamalinjat eivät ole liikkuneet paljoa, vaikka tappioiden on kerrottu olevan suuria molemmin puolin.

Evp-upseeri kertoo pienten venäläisryhmien hyödyntävän molemmilla alueilla aukkoja Ukrainan repaleisissa puolustuslinjoissa. Hän sanoo tilanteen johtuvan Ukrainan asevoimien miespulasta. Asiantuntijan mukaan sen takana ei kuitenkaan joistain muista arvioista poiketen ole tappiot tai värväysongelmat vaan ennemmin luvatta rivistä lähteneiden ja palaamatta jääneiden sotilaiden määrä.

– Valvonta on Venäjään verrattuna heikkoa.

Selvityksen perusteella Venäjä joukkojen haavoittuneiden määrät ovat laskeneet, mutta kaatuneiden, kadonneiden ja rintamalta karanneiden määrät pysyvät korkealla. Haavoittuneiden vähenemisen arvioidaan johtuvan lähinnä kehnoista evakuointikyvystä.

Poimintoja videosisällöistämme

Asiantuntija huomauttaa Ukrainan muodostavan myös edelleen alivahvuisia niin sanottuja ”haamuprikaateja”, joihin haalitaan miehiä ennestään vähäisistä joukoista.

Venäjä taas kykenee hänen mukaansa kyllä muodostamaan vahvuudeltaan noin 70-prosenttisia joukkoja ja varustamaan ne, mutta koulutuksen taso on erittäin matala.