Venäläissotilaat käyttävät taistelurobottia. Kuvakaappaus videolta: YOUTUBE

Venäjän asevoimien väitetään harjoittelevan uusilla dronetankeilla

Taistelurobotteja käytetään panssarijoukkojen tukena.
Venäjän valtionmediat väittävät, että venäläiset panssariyksiköt ovat aloittaneet harjoittelun uusilla taisteluroboteilla eli miehittämättömillä maa-ajoneuvoilla (UGV).

Asiasta kertoo robotiikkaan ja drone-teknologiaan erikoistunut tutkija Samuel Bendett X-palvelussa. Hän tosin muistuttaa, että Kremlin medioiden väitteisiin on syytä suhtautua varauksella.

Venäläismedioiden mukaan panssarijoukot opettelevat parhaillaan käyttämään, huoltamaan ja hyödyntämään uusia UGV-järjestelmiä taistelussa. Tätä varten on rakennettu erityisiä harjoitusalueita, jotka sisältävät sekä luonnollisia että keinotekoisia esteitä.

Dronetankeilla tehdään väitetysti myös ampumaharjoituksia. UGV:t on tiettävästi kokoonpanosta riippuen varusteltu 7,62 mm:n RPK-kevytkonekivääreillä ja AGS-17 Plamja -kranaatinheittimillä.

Medioiden mukaan uusia taistelurobotteja käytetään ensisijaisesti panssarijoukkojen tukitoiminnassa, mutta ne soveltuvat hyvin myös kevyen jalkaväen torjuntaan.

