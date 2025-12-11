Venäjän asevoimien väitetään harjoittelevan uusilla dronetankeilla

Venäjän valtionmediat väittävät, että venäläiset panssariyksiköt ovat aloittaneet harjoittelun uusilla taisteluroboteilla eli miehittämättömillä maa-ajoneuvoilla (UGV).
Asiasta kertoo robotiikkaan ja drone-teknologiaan erikoistunut tutkija Samuel Bendett X-palvelussa. Hän tosin muistuttaa, että Kremlin medioiden väitteisiin on syytä suhtautua varauksella.
Venäläismedioiden mukaan panssarijoukot opettelevat parhaillaan käyttämään, huoltamaan ja hyödyntämään uusia UGV-järjestelmiä taistelussa. Tätä varten on rakennettu erityisiä harjoitusalueita, jotka sisältävät sekä luonnollisia että keinotekoisia esteitä.
Dronetankeilla tehdään väitetysti myös ampumaharjoituksia. UGV:t on tiettävästi kokoonpanosta riippuen varusteltu 7,62 mm:n RPK-kevytkonekivääreillä ja AGS-17 Plamja -kranaatinheittimillä.
Medioiden mukaan uusia taistelurobotteja käytetään ensisijaisesti panssarijoukkojen tukitoiminnassa, mutta ne soveltuvat hyvin myös kevyen jalkaväen torjuntaan.
Russian state media (usual caveats apply) claims that Rus tank units "have begun training with new UGVs, and are learning how to operate, maintain, and use these systems in combat. Special testing ranges have been built for learning to overcome artificial and natural obstacles,… pic.twitter.com/fNMN5KHlSI
— Samuel Bendett (@sambendett) December 10, 2025