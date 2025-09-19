Venäjän asevoimien päällikkö voi olla pulassa

Viime aikoina on liikkunut huhuja, joiden mukaan Venäjän asevoimien komentajana vuodesta 2012 toiminut kenraali Valeri Gerasimov oltaisiin siirtämässä muihin tehtäviin.

Pääesikunnan päällikön poissaoloa Zapad-sotaharjoituksesta pidettiin erikoisena. Gerasimov on nähty julkisuudessa edellisen kerran elokuun lopulla.

Oxfordin yliopiston professori Vlad Myhnenko muistuttaa, että edellisen Zapadin aikana julkaistiin runsaasti yhteiskuvia presidentti Vladimir Putinista, Valeri Gerasimovista ja silloisesta puolustusministeri Sergei Shoigusta.

– On huhuja, joiden mukaan Gerasimovin päivät olisivat luetut. Ehkä hän saa potkut ja hänet korvataan vielä brutaalimmalla venäläiskenraalilla, Vlad Myhnenko sanoo Times Radion keskustelussa.

Professorin mukaan huhuihin kannattaa tässä vaiheessa suhtautua varauksella, sillä Valeri Gerasimovin kuolemasta tai potkuista on liikkunut väitteitä jo vuosien ajan. Se on selvää, ettei Venäjän ”erikoisoperaatio” Ukrainassa ole edennyt odotetulla tavalla.

Kuluvan vuoden kesähyökkäys aiheutti venäläisjoukoille massiivisia tappioita, mutta saavutukset jäivät erittäin vähäisiksi.

– Tuoreimman kesähyökkäyksen epäonnistumista ei voi sivuuttaa. Putin muistaa, että Gerasimov lupasi hänelle Zaporizzjan, Hersonin, Odessan, Donetskin ja kaiken Harkovaan asti. Ja he ovat edelleen puolimatkassa Kupjanskiin, mikä ei edes kuulunut alkuperäiseen suunnitelmaan, Vlad Myhnenko toteaa.

Myhnenko vitsailee Gerasimovin olevan ”hyvä kenraali Ukrainalle”, eli hänen korvaamisensa voisi jopa tehostaa Venäjän asevoimien operaatioita.

Professorin mukaan keskustelu Valeri Gerasimovista paljastaa, etteivät venäläiset ole huolissaan vain länsimaiden aiheuttamasta uhkasta. Tietyllä tasolla heidän suurin pelkonsa on nykyisenä liittolaisena toimivan Kiinan hyökkäys.

– Venäläisten mielessä pyörii jatkuvasti Kiinan hyökkäyksen pelko. Tämä käy ilmi, jos sukeltaa syvemmälle sotabloggaajien puheisiin. Venäjän kumppanimaa herättää siellä jatkuvaa huolta maan itäosien suhteen, Vlad Myhnenko toteaa.

Kiinan riippuvuus eurooppalaisista markkinoista nousi esiin Puolan suljettua Valko-Venäjän vastaisen rajansa vastatoimena Venäjän lennokkien tunkeutumiseen Puolan ilmatilaan.

Kiinan kannalta nopein vientiväylä on rautateitse Venäjän ja Valko-Venäjän kautta Puolaan, jossa tavara yleensä puretaan ja siirretään eurooppalaisiin juniin tai rekkoihin. Tämä vientiväylä on nyt poikki.

– Puolan hallituksen päätös on tässä mielessä kiehtova ja korostaa näiden kahden alueen keskinäisriippuvuutta, professori huomauttaa.