Venäjän asevoimat pinteessä, vangit kieltäytyvät joukoittain taistelemasta

Venäläiset vangit kieltäytyvät joukoittain liittymästä asevoimiin, eikä intoa löydy palvelemaan edes upseereina, kertoo entinen Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n upseeri Igor ”Strelkov” Girkin

Hänen mukaansa kukaan ei enää usko Venäjän puolustusministeriön lupauksiin, ja sotilasedustajat eivät pysty suostuttelemaan miehiä lähtemään Ukrainan rintamalle kuolemaan.

Girkin on tällä hetkellä vangittuna rangaistussiirtolassa kritisoituaan Vladimir Putinia ja hyökkäyssotaa Ukrainaan.

– Tänään asevoimien edustajat tulivat värväämään vapaaehtoisia upseeritehtäviin taistelukentälle, Girkin kirjoittaa Telegram-kanavallaan.

– He puhuivat kanssani, mutta jälleen kerran he vain kohauttivat olkapäitään: ”ekstremismistä” syytettyjen värväys on kielletty. Eikä kukaan muu paitsi minä ole ilmaissut kiinnostusta liittyä (asevoimiin) pitkään aikaan.

Girkinin mukaan häneltä tiedusteltiin, miten vapaaehtoisia saataisiin suostuteltua liittymään asevoimiin.

– Vastasin rehellisesti, ettei kukaan muu usko Venäjän puolustusministeriötä – he ovat kuulleet kaiken aiemmin ja monet ovat kokeneet sen omakohtaisesti.

– Jotta uudet ihmiset, jotka ovat valmiita vaarantamaan henkensä, astuisivat esiin, tarvitaan (oikeat) olosuhteet, suunnilleen Wagnerin kaltaiset, ja tae niiden täyttymisestä. Vieraani reagoivat tähän pysymällä myötätuntoisesti hiljaa.

Girkin kertoo torjuneen heidän pyyntönsä taivutella muita vankeja liittymään asevoimiin.

– Sanoin täysin rehellisesti, että jos aiotte suostutella ihmisiä surman suuhun, teidän on mentävä sinne itse. Ja jos he eivät ota minua, niin miten voin lähettää ketään teurastettavaksi.

– Monet ovat valmiita taistelemaan liikekannallepanon yhteydessä, ja sekin on totta.

Brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen korostaa, että Girkiniä ei pidetä tavallisessa vankilassa. Hänen kerrotaan olevan IK-5-rangaistussiirtolassa Kirovo-Tshepetskissä Kirovin alueella. Laitos on erikoistunut entisten turvallisuusviranomaisten säilömiseen.

– Sellaisenaan sen voidaan olettaa olevan hyvä rekrytointipaikka. Koska venäläisten kokonaistappiot ovat kuitenkin arviolta 20 000–25 000 (miestä) kuukaudessa, monet vangit ovat päättäneet istua tuomionsa loppuun, Owen toteaa X-palvelussa.

1/ Russian convicts are refusing en masse to join the army, even to serve as officers, according to Igor 'Strelkov' Girkin. He says that nobody believes the Russian Ministry of Defence's promises any more and recruiters are unable to persuade men to go to their deaths. ⬇️ pic.twitter.com/pw9xIntU3P — ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) January 14, 2026