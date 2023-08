Venäjän arvellaan keräävän lisää joukkoja Ukrainaan

Venäjä todennäköisesti kokoaa ”suuria uusia joukkoja” hyökätäkseen Ukrainaan, Britannian puolustusministeriö arvioi Kyiv Independentin mukaan.

Puolustusministeriön mukaan hyökkääjä on todennäköisesti koonnut viimeisen kahden kuukauden aikana merkittävästi uusia joukkoja tehdäkseen uusia iskuja Ukrainaan.

Britannian puolustusministeriö kuitenkin uskoo, että Venäjä ei saa koottua riittävästi uusia sotilasjoukkoja ilman uutta pakollista mobilisaatioaaltoa.

⚡️UK Defense Ministry: Russia likely builds ’major new formations’ for deployment in Ukraine.

Russia has likely started forming major new formations over the last two months to ”add depth to its ground forces” in Ukraine, the U.K. Defense Ministry said on Aug. 2. pic.twitter.com/59SEK8OHQ0

