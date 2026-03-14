Venäjän federaation valtiovarainministeriön julkaisemista luvuista selviää, että maan alueiden budjettialajäämä on ennätyssuuri.

Alueiden budjettialajäämä oli viime vuonna 1,538 biljoonaa ruplaa eli noin 16,65 miljardia euroa. Alijäämä on noin viisi kertaa suurempi kuin venäläisviranomaiset olivat vuoden 2025 alussa ennakoineet. Tuolloin alijäämän oli oletettu pysyvän aiempien vuosien tapaan noin 3 miljardissa.

Venäjän alueet kuluttavat enemmän kuin ne tuottavat ja menojen kasvutahti ylittää merkittävästi tulojen kasvujen. Tämän oletetaan jatkuvan myös vuonna 2026, kirjoittaa United 24.

Venäjän verotulot vähenevät

Alueiden tulot muodostuvat pääasiassa henkilöiden ja yritysten tuloveroista. Liike-elämän selkärangan muodostavien pienten ja keskisuurten yritysten määrän vähentyessä myös alueiden verotulot pienenevät.

Venäjän logistiikan keskiössä on junarahti, jonka määrä on laskenut yhtäjaksoisesti neljä vuotta. Autokauppa kuihtuu, hiiliteollisuus on tappiollista ja metsätalous on stagnaatiossa pakotteiden paineessa. Jopa elintarvike- ja virvoketuotanto vähenevät, kun taas uusia investointeja on 45 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2024. Venäjän talous- ja teollisuusaloista ainoastaan aseteollisuus kukoistaa.

Aseteollisuuden tuotanto taas tulee tuhotuksi. Venäjä rahoittaa sotaansa lainaamalla. Helmikuussa 2026 Venäjä valtasi Ukrainalta ainoastaan 100 neliökilometriä maata, mikä on heikoin etenemistahti 18 kuukauteen. Samalla se kuitenkin menetti 26 000 sotilasta ja kalustoa satojen miljoonien eurojen edestä. Pelkästään ohjuslaukaisut maksavat noin miljardi euroa. Samaan aikaan federaation budjetti on noin 54 miljardia euroa alijäämäinen.

Venäjän mukaan venäläiset vaurastuvat

Venäjä federaation tilastoviranomainen Rosstat yrittää silti väittää, että venäläiset vaurastuvat. Rosstatin mukaan venäläisten reaalitulot ovat kasvaneet 7,4 prosentilla vuonna 2025. Venäjällä keskipalkka on 74 845 ruplaa eli noin 810 euroa. Tosiasiassa inflaatio kuitenkin sulattaa kohonneet palkat.

Kremlin vaihtoehdot on sallia alueiden konkurssi tai kattaa alijäämät federaation budjetista. Venäjän median mukaan luultavasti sosiaalimenoja leikataan, koska laaja-alainen yritysten pelastamisohjelma johtaisi inflaation kasvuun. Viime vuonna yritysten verotaakka jo käytännössä kaksinkertaistettiin.

Sodasta leikkaaminen on kuitenkin mahdotonta. Vuonna 2026 Venäjän arvioidaan käyttävän sotaansa 162 miljardia euroa.