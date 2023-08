Venäjältä tuodaan enemmän kaasua kuin koskaan – ”Tyrmistyttävää”

Euroopan unioni on tuomassa tänä vuonna Venäjältä ennätyksellisen määrän nesteytettyä maakaasua. Huolimatta siitä, että EU:n tavoitteena on irrottautua venäläisistä fossiilisista polttoaineista vuoteen 2027 mennessä. Verkkouutiset kertoi aiheesta aiemmin tässä jutussa.

Kansalaisjärjestö Global Witnessin kokoamien tilastojen mukaan EU:n jäsenmaista Belgia ja Espanja olivat suurimmat venäläisen maakaasun ostajat heti Kiinan jälkeen. Kaiken kaikkiaan venäläisen maakaasun tuonti on kasvanut tämän vuoden tammi-heinäkuussa 40 prosenttia verrattuna vastaavaan vuoden 2021 ajankohtaan.

Kokoomuksen europarlamentaarikon Petri Sarvamaan mukaan havaittu kehityskulku ja ”kaksinaismoralismi tietyissä jäsenmaissa” on tyrmistyttävää.

– Kyse on poliittisesta vastuunkannosta ja ennen kaikkea siitä, että emme omilla toimillamme tule rahoittaneeksi Venäjän hyökkäyssotaa. EU-maiden olisi kuitenkin tärkeintä toimia yhdessä, kuten useissa Venäjää koskevissa pakotteissa on onnistuttukin toimimaan, Sarvamaa kommentoi Verkkouutisille.

Hänen mukaansa tilanteeseen on kuitenkin mahdollista puuttua uskottavasti vain siten, että maakaasu kaikissa sen olomuodoissa sisällytetään tulevien pakotteiden piiriin välittömästi.

Sarvamaan mukaan karu totuus on kuitenkin se, että maakaasu ja siihen liittyvät pakotteet ovat Venäjän hyökkäyksen alusta alkaen olleet vaikeimpia kysymyksiä jäsenmaiden keskuudessa.

– Suomi on onneksi itse toiminut mallikkaasti. Maamme kattavat investoinnit ja länsimarkkinat ovat korvanneet valtaosan venäläisestä energiasta nopeasti sodan alettua. Suomi on myös pitkään luottanut monipuoliseen energiantuotantopalettiin ja pyrkinyt tuottamaan ison osan käyttämästä energiastaan itse, josta Olkiluoto 3 on hyvä esimerkki, Sarvamaa jatkaa.

Maakaasun kasvava tuonti johtuu etenkin alhaisista lähtökohdista. EU ei tuonut merkittäviä määriä maakaasua ennen Ukrainan sotaa, koska se oli riippuvainen Venäjältä tulevasta putkikaasusta.