Venäjälle matkalla olleet lentokoneet laskeutuivat Helsinki-Vantaalle

Kaksi Serbiasta Pietariin matkalla ollutta matkustajalentokonetta joutui aamuyöllä laskeutumaan Helsinki-Vantaan lentoasemalle, kertoo Suomenlahden merivartiosto viestipalvelu X:ssä.

Laskeutumiset johtuivat Pietarin lentoaseman tilapäisestä sulkemisesta. Helsinki-Vantaa toimi lentokoneiden varakenttänä. Molemmat Helsinkiin päätyneet koneet olivat Air Serbian Airbus A319 -matkustajakoneita.

Pietarin Pulkovon lentoasema on viime päivinä ollut useita kertoja suljettuna ukrainalaisten droonien vuoksi.

Flightradar24-sivuston mukaan lennot operoivat Belgradin ja Pietarin välisiä lentoja JU124 ja JU4124. Sivuston tutkadata näyttää, että molemmat lentokoneet ohjattiin Pietaria lähestyessään odotuskuvioon Laatokan ylle. Tämän jälkeen koneet kääntyivät takaisin Helsinkiä kohti.

Merivartiosto kertoo, että toinen kone pääsi lopulta jatkamaan tankkauksen jälkeen matkaa Pietariin. Toinen joutui kuitenkin jäämään teknisen syyn vuoksi Helsinki-Vantaalle.

Air Serbia on yksi harvoja eurooppalaisia lentoyhtiöitä, joka on jatkanut lentoja Venäjälle Ukrainan sodan alkamisen jälkeen. Serbia ei ole asettanut Venäjälle pakotteita, mikä on mahdollistanut lentojen jatkumisen.