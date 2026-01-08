Venäjällä valitetaan: Yksikölle rajut tappiot viikossa

Venäjän pohjoiseen sotatoimiyhtymään kytköksissä oleva sotabloggaaja Severnnyi kertoo Telegram-kanavallaan, että hyökkääjän 82. moottoroidun kiväärirykmentin 25 sotilasta on jumissa Vovtshanskin länsipuolella sijaitsevissa metsissä Ukrainan Harkovan alueella.

Severnnyi kertoo joukossa olevan 16 haavoittunutta. Venäläissotilailla ei ole tällä hetkellä kykyä edetä tai vakiinnuttaa asemiaan.

Venäläiskomentajien sanotaan listanneen noin 40 sotilasta rykmentin 3. pataljoonasta kadonneiksi vuoden 2026 alusta lähtien.

Severnnyi antaa ymmärtää, että nämä sotilaat ovat itse asiassa kaatuneet taisteluissa, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.

– Vaikka naapurirykmentit ja -prikaatit kokoavat joukkoja ja suorittavat tiedustelua uutta hyökkäystä varten, mikään ei muutu 82. rykmentin osalta. Huhun mukaan rykmentin komentaja on erittäin kiireinen uudenvuoden ja joulun vieton parissa, Severnnyi toteaa sarkastisesti.

ISW:n mukaan Ukrainan joukot etenivät äskettäin Harkovan ja Pokrovskin suunnilla. Venäjän joukot etenivät Sumyn alueella ja Huljaipolen suunnalla.