Venäläiset sotabloggaajat ovat raivoissaan hallituksensa kyvyttömyydestä suojella elintärkeää energiainfrastruktuuria.

Ukrainan iskut Venäjän öljyteollisuuden kohteita vastaan ovat kiihtyneet viime viikkoina ja aiheuttaneet eri puolilla Venäjää paikallisia polttoainekriisejä. Ukraina on hyökännyt Venäjän öljyinfraa vastaan ainakin kaksitoista kertaa 2. ja 24. elokuuta välisenä aikana. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Venäläiset sotabloggaajat syyttävät hallitusta epäpätevyydestä ja vaativat ilmapuolustuksen radikaalia uudistusta, kertoo brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen X-palvelussa.

Nimimerkillä Brothers in Arms kirjoittaa Telegram-kanavallaan, että Ukrainan lennokki-iskujen menetys heikentää taistelutahtoa rintamalla:

– Olemme olleet puolikuolleita täällä (Ukrainan rintamalla) kuukausien ajan, kaivaneet mutaa juoksuhaudoissa dronejen alla joka päivä, laskeneet luoteja, kun taas kotimaassa öljynjalostamot palavat erissä. Novoshakhtinsk on palanut täysin. Myös Ust-Luga on kärsinyt melko kovia iskuja.

Hänen mukaansa hitaat lennokit lentävät matalalla ja pitävät kovaa meteliä.

– Ne voisi jopa ampua alas rynnäkkökiväärillä. Mutta ei, meillä on ”järjestelmä”. Ja samaan aikaan kun saamme tietoja lennokki-iskuista, vihollinen hyökkää jo seuraavaa kohdetta kohti. Pomoja on paljon, mutta mitä hyötyä heistä on, Brothers in Arms pohtii.

– Hauskinta on, että me taistelemme täällä, mutta maamme ei pysty puolustamaan edes omia tehtaitaan.

Alexander Hartshenko reagoi samalla tavalla tyrmistyneenä Ukrainan lennokki-iskuihin:

– Katson Ukrainan hitaasti liikkuvien miehittämättömien ilma-alusten iskevän öljynjalostamoihin. Mutta eniten minua hämmästyttää se, että edes kymmenien tällaisten ”romun putoamisten” jälkeen ketään ei ole julkisesti pidätetty ja lähetetty vankilaan täydellisen ammatillisen epäpätevyyden vuoksi sota-ajan olosuhteissa.

Hänen mukaansa Kremlillä on kaikki keinot torjua Ukrainan miehittämättömiä ilma-aluksia. Tätä varten ei kuitenkaan ole toimivaa järjestelmää.

– Ukrainan tuella länsimaat tukahduttavat öljynjalostuksemme järjestelmällisesti.

Nimimerkillä ”Vanhempi kuin Edda” kirjoittava bloggaaja vaatii täysin uutta järjestelmää Ukrainan droneuhkaan vastaamiseksi, sillä nykyinen ei selvästikään toimi:

– Voisimme ottaa käyttöön systemaattisen lähestymistavan, jossa liikkuvat ilmatorjuntaryhmät, droneja torjuvat helikopterit ja tutkayksiköt yhdistetään ja varustetaan asianmukaisesti yhden komennon alle toimivalla viestintäjärjestelmällä, jota internet-katkokset eivät häiritse.

– Öljynjalostamo on paljon arvokkaampi ja kalliimpi kuin koko tämä organisaatio.

1/ As Russian refineries continue to explode on a virtually daily basis, Russian warbloggers are furious at their government's failure to protect vital infrastructure. They blame government incompetence and call for a drastic overhaul of air defences. ⬇️ https://t.co/LfSKUzZUQ9 — ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) August 29, 2025