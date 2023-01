Venäjällä pohditaan: Seuraammeko Kuuban esimerkkiä?

Venäläisen NTV-kanavan keskusteluohjelmassa Mesto vstrešti (”Tapaamispaikka”) pohdittiin, tarjoaisiko parhaan esimerkin länsipakotteista selviämiseksi Kuuba, Pohjois-Korea vai Iran.

Kuuban eli ”vapauden saaren” muistutettiin selvinneen 1990-luvun alkuun asti neuvostoavun turvin. Sen jälkeen tulojen lähteinä oli rommin ja sikarien laiton vienti.

Pohjois-Korean todettiin kiertäneen pakotteita 17 vuoden ajan Kiinan avulla. Lisäksi sen tulonlähteiksi mainittiin kyberrikollisuus. Ohjelmassa varsin innostuneeseen sävyyn kerrottiin, että pohjoiskorealaisten hakkerien onnistui ”pelkästään vuonna 2021 varastamaan 400 miljoonaa dollaria kryptopörsseiltä ja sijoitusyhtiöiltä”.

– Pjongjang ei ainoastaan varasta muiden bitcoineja, vaan myös louhii niitä itse, huomauttaa inserttitoimittaja.

Pohjois-Korean etuna mainitaan myös, että ”sen kohtuulliset hiilivarannot tarjoavat halpaa energiaa”.

Iraniin kohdistuvien pakotteiden mainitaan ”olevan varsin samanlaiset kuin nykyiset Venäjän-vastaiset pakotteet”. Iranilta on myös kielletty päätulonlähde eli öljynvienti, mikä tekee tapauksesta Venäjän kaltaisen.

Iranin hyväksi puoleksi mainitaan edelleen jatkuva länsituotteiden saatavuus.

– Harmaan tuonnin ansiosta voi Iranissa ostaa mitä tahansa länsituotteita: kodin kemikaaleja, vaatteita, kosmetiikkaa ja sähkölaitteita. Yli 12 miljoonaa iranilaista käyttää iPhone-puhelimia, jotka on tuotu epävirallisesti Turkista ja Arabiemiraateista. Itse asiassa Iranin kansa arvelee hyötyneensä pakotteista, hehkuttaa inserttitoimittaja.

Näiden alustusten jälkeen ohjelman juontaja Andrei Norkin kysyi vierailta, mikä vaihtoehto olisi paras.

– Iranin tietenkin. On vaikea sanoa ”Iranin vaihtoehto”, koska vain hetki sitten Neuvostoliittona me tuimme näitä valtioita, mutta nyt pohdimme, että mikä näistä on meidän tasoamme. Talouspolitiikan ja kotimaisten raaka-ainevarantojen perusteella Iran on meitä lähimpänä, sanoo Moskovan talouskorkeakoulun apulaisprofessori Vladimir Karatšarovskyi.

Iranin mallin puolesta puhui myös politologi Viktor Olevitš.

– Iranin tapaan Venäjä on monikansallinen valtio. Ja ennen kaikkea Iranilla on lisäksi vaikeat naapurimaat kuten Venäjälläkin.

Historioitsija Igor Šiškin taas korosti, että pakotteidenkin suhteen Venäjä on ainutlaatuinen maa maailmassa.

– Maailmassa ei ole yhtäkään muuta maata, jolla olisi yhtä paljon kokemusta saarrosta ja pakotteista kuin meillä!

An important discussion took place on state TV today:

Which country's economy is the best model for Russia to follow? Cuba, North Korea or Iran? pic.twitter.com/tShi724tGM

— Francis Scarr (@francis_scarr) January 27, 2023