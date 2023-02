Venäjällä paljastettiin uusi patsas Stalinille

Venäjällä on vietetty vuosina 1942–1943 käydyn Stalingradin taistelun 80. vuosipäivää.

Juhlinta on ajoitettu helmikuun alkuun, jolloin Saksan kenraali Friedrich Pauluksen 6. armeijan rippeet antautuvat kaupungissa puna-armeijalle.

Stalingradin nimi vaihdettiin vuonna 1961 Volgogradiksi. Sen keskustassa paljastettiin keskiviikkona uusi patsas neuvostodiktaattori Josif Stalinille, joka on mielipidemittausten perusteella yhä suositumpi nyky-Venäjällä.

Miljoonien ihmisten arvioidaan kuolleen hirmuhallitsijan aikaisissa vainoissa, joukkoteloituksissa, pakkosiirroissa ja nälänhädissä. Ukrainan suuren nälänhädän eli Holodomorin aikaan 1932–1933 menehtyi arviolta 3,5–10 miljoonaa ihmistä. Taustalla oli maatalouden kollektivisointi ja viljan pakkosiirrot pois Ukrainan alueelta.

Moscow Times -lehden mukaan Josif Stalinin uusi patsas asennettiin Stalingradin taistelusta kertovan museon edustalle. Vieressä on marsalkka Georgi Zhukovin ja Aleksandr Vasilevskin patsaat.

Volgogradissa paljastettiin myös joulukuussa 2019 kaksimetrinen betonipatsas Stalinille paikallisen kommunistipuolueen rakennuksen lähelle. Tuolloin vietettiin Stalinin syntymän 140. vuosipäivää.

Ahead of the 80th anniversary of the Red Army’s victory in the Battle of Stalingrad, new monuments to *Stalin* as well as Soviet generals Vasilevsky and Zhukov have been unveiled in the city (which is now known as Volgograd) pic.twitter.com/O5Iepx3dcf

— Francis Scarr (@francis_scarr) February 1, 2023