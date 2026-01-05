Venäläisten kommentaattoreiden mukaan presidentti Vladimir Putinin merkittävät investoinnit Venezuelan entisen presidentin Nicolás Maduron hallintoon ovat osoittautuneet kalliiksi ja katastrofaaliseksi epäonnistumiseksi.

He myöntävät, että Venäjä on liian heikko estämään liittolaisiaan joutumasta lännen asettamaan geopoliittiseen paitsioon yksi kerrallaan, kertoo Brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen X-palvelussa.

Yhdysvallat teki lauantaina yllätysiskun Venezuelaan, jonka aikana se otti kiinni maan presidentin Nicolás Maduron ja toi hänet New Yorkiin vastaamaan huume- ja asekauppaa koskeviin syytteisiin.

Maksim Kalashnikov analysoi Telegramissa synkkään sävyyn sitä, mitä Maduron kukistuminen merkitsee Venäjän ulkopolitiikalle.

– Se merkitsee Venäjän johdon pitkäaikaisen PR-vetoisen ulkopolitiikan romahdusta. Se muistutti pitkään ilotulitusta: paljon melua ja hypetystä, mutta ei todellista hyötyä Venäjän federaation kehitykselle ja teollistumiselle tai Venäjän kansan yhdistymiselle.

– Heitetään vain Venezuelan raaka-aineilla toimivan pseudososialismin ”mustaan aukkoon” 20 miljardia dollaria, jota ei koskaan saada takaisin. Haudataan vastaava määrä resursseja Syyriaan, jota emme ehdottomasti tarvitse. (Mutta sitten menetetään tilaisuus Novorossijan synnystä ja laiminlyödään täysin Venäjän muuttoliikeongelma). Luodaan laivastotukikohtia Syyriaan ja Sudaniin, joihin meillä ei ole edes laivastoa. Mutta menetämme mahdollisuuden vallata Odessan ja yhdistyä Transnistrian kanssa.

Kaikki tämä on Kalashnikovin mukaan päättynyt ennustettavaan fiaskoon.

– Nyt ei ole Syyriaa, ei Sudania, ei Venezuelaa. Odessa, Herson ja Mykolajiv ovat banderiittien (ukrainalaisten) käsissä, Transnistria on saarrettu ja roikkuu hiuskarvan varassa.

– Venäjä on pyyhkäisty pois Etelä-Kaukasiasta ja sitä viedään pois Keski-Aasiasta. Ulkopoliittiseen pyrotekniikkaan tuhlattuja valtavia resursseja ei voida enää saada takaisin. Suomalaiset ja ruotsalaiset ovat vahvistaneet Natoa. Se on sääli. Mahdollisuutemme vuodesta 2000 lähtien olivat maagisia. Ja on sääli, että ne on luokiteltu menetettyjen voittojen kategoriaan. Synkkä aika on edessä.

Kremlin synkkä tilanne

Novorossijan aave -niminen sotabloggaaja kritisoi Venezuelan ilmeistä valmistautumattomuutta Yhdysvaltojen väliintuloon.

– Geopoliittisesta näkökulmasta sanoisin, että tilanne on synkkä. Vuoden 2024 lopussa Assadin hallinto kaatuu Syyriassa; kesällä 2025 amerikkalaisten ja israelilaisten toimet aiheuttavat valtavaa vahinkoa Iranille; nyt Venezuela sivuutetaan.

– Läntinen blokki tunnistaa järjestelmällisesti heikot linkit niin kutsuttujen revisionististen voimien joukosta ja eliminoi ne juuri silloin, kun niitä on vaikeinta auttaa. Tässä yhteydessä on asianmukaista ennustaa jännitteiden lisääntyvän entisestään alueilla, joilla Venäjän edut ovat läsnä, mutta jotka ovat myös syrjäisiä, kaukana ja huomattavasti vähemmän tärkeitä kuin Ukrainaan liittyvä pääasiallinen kysymys.

Hän pitää mahdollisena, että ennemmin tai myöhemmin länsimaat yrittävät työntää venäläiset pois Afrikasta.

Venäjän kansanmiliisi -nimellä esiintyvä sotabloggaaja pohtii, miksi Venäjä ei auttanut strategista kumppaniaan Etelä-Amerikassa.

– Oliko todella mahdotonta tehdä mitään? Ette pidä vastauksesta. Venäjä ei ole enää pitkään aikaan kyennyt auttamaan (liittolaisiaan) Latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa tai Lähi-idässä. Meidän on autettava itseämme päästäksemme eroon ainakin erityissotilasoperaatiosta (Kremlin käyttämä termi Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa) saavuttaen tasapelin.

– Voimme parhaimmillaan auttaa Maduroa ja Venezuelaa siten, että pöyhistämme rintaamme, ilmaisemme syvää huolta ja esitämme päättäväisiä vastalauseita YK:ssa. Ja tietenkin antaa anteeksi miljardien lainat Afrikan ja Latinalaisen Amerikan maille veljellisenä apuna.