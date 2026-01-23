Venäjällä myönnetään: Pian sotilaitamme tapetaan 50000 kuukaudessa

Suositut venäläiset sotabloggaajat Maksim Kalashnikov ja Svjatoslav Golikov pitävät mahdollisena, että Venäjän joukkojen tappiot nousevat 50 000 kuukaudessa.

Kalashnikov kertoo asiasta Telegram-kanavallaan.

Ukrainan tuoreen puolustusministerin Myhailo Fedorovin mukaan Ukraina pyrkii jatkossa tappamaan 50 000 venäläissotilasta kuukaudessa.

Venäläiskaksikko toteaa, että Ukrainan joukot pyrkivät saavuttamaan tavoitteen droonien ja tykistön avulla hyökkääviä venäläissotilaita vastaan. He pitävät tätä vakavana haasteena ja ongelmana.

– Tämä tavoite venäläistappioista voi valitettavasti olla täysin mahdollinen, Svjatoslav Golikov sanoo Kalashnikovin ohjelmassa (video jutun alla).

Myhailo Fedorovin mukaan Ukraina onnistui pelkästään joulukuun aikana aiheuttamaan Venäjälle 35 000 sotilaan tappiot.

– Suurin piirtein saman verran ihmisiä liittyy armeijaan kuukaudessa. Toisin sanoen armeijamme ei enää välttämättä kasva, Golikov toteaa.

Ukrainan armeija kärsii etulinjassa pahenevasta jalkaväkipulasta. Samaan aikaan luvattomat poissaolot ja karkuruus asevoimissa ovat kasvaneet.

– Mutta he ovat löytänee aika tehokkaan täydennyskeinon: robotit (maadroonit), Golikov pohtii.

Ukrainan asevoimien pääesikunnan mukaan rintamalla on käyty viimeisen vuorokauden aikana 222 taisteluyhteenottoa. Hyökkääjä on edelleen aktiivisin Pokrovskin ja Huljaipolen suunnilla.

Venäläiset menettivät muun muassa 1 280 sotilasta, kolme taistelupanssarivaunua ja 33 tykistöjärjestelmää.

‼️ Russian military bloggers Svyatoslav Golikov and Maksim Kalashnikov agree that Ukraine is capable of achieving a target of 50,000 dead Russian soldiers per month. pic.twitter.com/qkjOk8i90l — Natalka (@NatalkaKyiv) January 23, 2026