Venäjällä halutaan ottaa mallia Pohjois-Koreasta

Venäjän vain korkeintaan viikkoja kestävä ”sotilaallinen erikoisoperaatio” Ukrainassa jatkuu yhä lähes vuotta myöhemmin. Samalla äänenpainot venäläisessä mediassa ovat koventuneet. Yhä useammin mediapersoonien lausunnot tuntuvat lähinnä absurdeilta.

Venäläistä televisiota BBC:lle seuraava Francis Scarr nostaa Twitterissä esiin jälleen yhden uskomattoman lausunnon.

Kyseessä on Solovyov Liven juontajan Sergei Mardanin kannanotto, jossa hän ihailee Pohjois-Koreaa. Scarrin jakamalla videolla näkyy kuinka Mardan esittää pitkän listan asioita joita ”vahvan maan” ei tarvitse tehdä.

Mardan mainitsee muun muassa Maailman antidopingtoimiston ohjeet, Kansainvälisen olympiakomitean vaatimukset, Kansainvälisen atomienergiajärjestön virkamiesten ”kestitsemisen” ja osallistumisen Euroopan neuvoston toimintaan asioina joihin todellisen vahvan ja itsenäisen maan ei tarvitse ”alistua.”

Listaamisen jälkeen juontaja ryhtyy kehumaan Pohjois-Koreaa vuolaasti.

– Heille itsenäisyys on itseisarvo, jonka eteen he ovat valmiita tekemään kaikkensa, mukaan lukien koko maailman muuttamisen tomuksi.

Mardanin mukaan tämä ihaileva näkemys on valtavirtaa kaikkien venäläisten keskuudessa.

– He (venäläiset) ovat samaa mieltä tämän lähestymistavan kanssa eivätkä he ole valmiita tekemään ainuttakaan kompromissia.

Last night on Solovyov Live, presenter Sergei Mardan held North Korea up as a beacon of "independence" to which Russia could aspire, and even claimed that this was what most Russians wanted for their country

